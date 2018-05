– Drives godt uten bad

Oslo

Frogner Venstre har kommet med et forslag, som skal behandles på Venstres hovedstyremøte.

– Vi trenger et mangfold blant sykehjemmene. Og vi trenger de ideelt drevne, som Frognerhjemmet og Eugene Hanssens aldershjem, sier leder i Frogner Venstre Tore Walaker.

Dagsavisen har i flere artikler skrevet om Frognerhjemmet og Eugene Hanssens aldershjem, som ikke tilfredsstiller kravene, og dermed må stenge dørene.

Bra uten eget bad

– Jeg greier meg fint uten eget bad på rommet. Jeg har ikke lyst til å flytte, og skjønner ikke hvorfor politikerne vil legge ned et velfungerende og trivelig aldershjem, sa 98 år gamle Ruth Kristiansen da Dagsavisen møtte henne tidligere i mai.

Hun har bodd på Eugene Hanssens aldershjem like ved Ullevål sykehus i 20 år.

– Mange av disse ideelle sykehjemmene drives godt, og det er ingen grunn til å legge de ned bare fordi det mangler bad på hvert rom, sier Walaker.

Tre punkter

I forslaget fra Frogner Venstre, oppfordrer de byrådet til disse tre punktene. Saken var oppe til behandling i Oslo Venstres hovedstyre i går kveld.

Venstre oppfordrer byrådet til å følge opp den delen av strategisk boligplan som sier at det også skal gjennomføres en mulighetsstudie med tanke på fremtidig bruk av de sykehjemmene som ikke tilfredsstiller dagens krav.

Oslo Venstres hovedstyre kan ikke se at byrådet har sørget for dette før konkurranse om nye kontrakter ble utlyst. Byrådet har bare forutsatt at de som ikke oppfyller kravene skal nedlegges.

Venstre ber derfor nå byrådet utføre en slik mulighetsstudie for de plassene som ikke tilfredsstilte kravene på tidspunktet for utlysning. I tida for mulighetsstudier må byrådet inngå nye midlertidige kontrakter for alle sykehjem der kravene til standard ikke var oppfylt.

– I tida for mulighetsstudier må byrådet inngå nye midlertidige kontrakter for alle sykehjem der kravene til standard ikke var oppfylt, sier Tore Walaker.

– Frognerhjemmet er et av byens mest populære sykehjem og et av flere bevis på at innhold, service og miljø kan gi toppscore i brukerundersøkelser selv om den tekniske standarden er mangelfull. Her blir man behandlet personlig og med respekt hver eneste dag. Beboere og ansatte trives i hverandres selskap og det er skapt et unikt godt miljø. Dette vil verken beboere, pårørende eller lokalbefolkning miste. Et innbyggerinitiativ sørger derfor nå for at saken kommer på bystyrets bord, sier han.