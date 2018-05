Oslo

I drilltroppen til Sinsen ungdomskorps er den yngste drillpiken 23 år.

– Er ikke dere for gamle til å være drillpiker, egentlig?

– Nei!

Frida Løberg (23), Melissa Schulte (27), Merethe Brodersen (29) og Tonje Rønneberg (35) utgjør halvparten av drilltroppen på åtte drillpiker. Og de fire andre er ikke noe yngre. Gjennomsnittsalderen er rundt 30 år.

– Det er ikke så lett å slutte, det blir en del av livet, sier Frida.

– Vi driller så lenge helsa holder, sier Tonje.

Alt for 17. mai

Alle har drillet siden de var småjenter og syntes at drillpiker var de peneste i hele verden, men nå sjongleres drillstaver og flagg med familieliv, studier, jobb og barn. Både Merethe og Tonje er for øvrig sammen med trommiser i korpset, for trommiser og drillpiker er visst ei kjent greie i korpsmiljøet. («Men det trenger du ikke å skrive, altså»). Merethe har ei datter på bare sju måneder.

– Måtte du droppe 17. mai i fjor, da?

– Droppe 17. mai?

Merethe ser nesten rystet ut.

– Man dropper ikke årets høydepunkt. Men uniformen kom jeg ikke inn i. Jeg måtte ta med to uniformer til skredderen og få dem sydd sammen.

Tonje har to sønner på ti og fem, der den eldste heldigvis ble født i mars – i god tid før nasjonaldagen.

– Alt for 17. mai, kommenterer troppens eldste.

– Ja, det er liksom vår dag, konstaterer Melissa.

– Et år var jeg skada, da sto jeg på sidelinja og grein.

Strømpebukse i hatten

Når flagget heises i Nordre Åsen borettslag klokka åtte i morgen tidlig, er drillpikene på plass. I splitter nye uniformer, solbrune strømpebukser (de har selvsagt alltid med en reserve, som de gjerne putter inni hatten med rød fasanfjær), nypussa støvletter (men ikke nye, det er bare å be om gnagsår), skinnende blanke drillstaver og flagg. Håret i flette. Og perleøredobber. Alle har like.

Deretter er det buss til Aker Brygge, med opptreden og påfølgende intervju på «God morgen Norge», som Tonje tar seg av. Og så stiller drillpikene og korpset seg opp på Festningen. De går som nummer seks med Sinsen barneskole.

– De som sier at drill ikke er ordentlig trening, de skulle blitt med oss, sier Merethe.

– Det er dansing og hopp og sprett og tjo og hei.

– Det er som intervalltrening opp hele Karl Johan, det er ikke uvanlig at du går ned i vekt den dagen, sier Tonje.

Runde to

Sinsen ungdomskorps nøyer seg for øvrig ikke med én runde. De går to.

– Når vi er ferdig med første runden stiller vi oss opp igjen med Oslo Katedralskole, som nummer 118 i rekken, forteller Merethe.

– Men dere må vel gi dere på et tidspunkt?

– Nei, ikke si det, da, sier Merethe. Heldigvis har hun en arvtaker. Datteren.

– Yes, hun skal føres inn og gå foran med staven, akkurat som mora.

