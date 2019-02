Drapssiktet nabo samtykker til varetektsfengsling

Det blir dermed ikke fengslingsmøte i Oslo tingrett lørdag. Fengslingsspørsmålet behandles som kontorforretning. Det vil si at dommeren alene gjennomgår saksdokumentene før det avgjøres om politiet får medhold i sin begjæring om fengsling.

Mannen er imidlertid uenig i kravet om full isolasjon. Det opplyser hans forsvarer Mette Yvonne Larsen til VG

Mannen knytter seg til drapshandlingen, men Larsen sier til VG at han ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

Mannen er den drepte kvinnens nabo, meldte flere medier fredag formiddag. Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt bekrefter at han bodde i nærheten av boligen.

– Vi jobber ut fra en teori om at det var en relasjon mellom siktede og avdøde, sa hun til NTB fredag.

Tidligere fredag opplyste Metlid at politiet hadde ganske god oversikt over saken og at mistanken mot mannen var blitt styrket siden pågripelsen.

Det var torsdag formiddag at politiet tok seg inn i en leilighet i Granbergstubben på Bjørndal sørøst i Oslo etter at de mottok en bekymringsmelding tidligere samme dag. I leiligheten fant de kvinnen død.

