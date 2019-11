Av Hanad Ali

Hun er også siktet for drapsforsøk, men dette ønsker hun ikke å forklare seg om, opplyser politiet.

Kvinnen ble siktet for drapsforsøk tirsdag etter at en kvinne i 60-årene ble utsatt for et tilfeldig knivangrep på Oslo sentralstasjon. I forbindelse med etterforskningen fant politiet torsdag klokken 16 en død kvinne i den siktedes leilighet i Oslo sentrum.

– Hun har vært i et ganske kort avhør der hun knyttet seg til drapshandlingen. Men hun ønsket ikke å forklare seg om knivhendelsen på Oslo S, sier politiadvokat Nina Bakken i Oslo politidistrikt til NTB.

Bekymringsmelding

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt sier til NRK at politiet rykket ut til adressen etter at det kom inn en bekymringsmelding om en savnet kvinne.

– Med bakgrunn i relasjon og vår etterforskning fra Oslo S dro vi til leiligheten der vi fant kvinnen død, sa politiinspektøren.

Den drepte er en kvinne i 70-årene. Politiet sier hun er et nært familiemedlem av den siktede kvinnen, opplyser Metlid til NTB.

Ikke navngitte kilder med kjennskap til saken opplyser til TV 2 at den drepte er siktedes mor, men verken siktedes forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen, eller politiadvokat Nina Bakken ønsker å bekrefte opplysningen.

Den drepte er ikke formelt identifisert. Bakken sier at politiet forventer at en foreløpig obduksjonsrapport skal være klar i løpet av fredag.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ikke tatt stilling til skyld

Metlid sier at politiet har et visst overblikk over saken, men at det er for tidlig til at de vil gå ut med mer. 36-åringen har vært til en psykiatrisk vurdering og ble avhørt torsdag kveld.

Til TV 2 sier forsvarer Christian Flemmen Johansen at hans klient har gjennomført et kort avhør, og at hun samarbeider etter beste evne med politiet.

– Foreløpig har ikke spørsmålet om straffskyld vært tema, og hun vil forklare seg videre på et senere tidspunkt, sa forsvareren torsdag kveld.

Kjent av politiet

Den siktede kvinnen er godt kjent for politiet fra før.

– Hun har en lang historikk og er kjent for oss for en rekke ulike forhold, opplyser Metlid.

36-åringen ble siktet senest i sommer, etter at den nå avdøde kvinnen ble knivstukket i den samme leiligheten i Trondheimsveien i Oslo. Hun ble da fraktet til Ullevål sykehus med lettere skader.

– Det er de samme personene som er involvert, bekrefter politiadvokat Nina Bakken overfor Dagbladet.

Politiet bekreftet overfor NTB at de hadde sikret kniven etter hendelsen, men saken ble henlagt.

36-åringen ble torsdag varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett etter drapsforsøket på Oslo S. Kvinnen som ble angrepet kom uskadd fra hendelsen.

– Kvinnen er forsøkt knivstukket, men hun ble heldigvis ikke truffet. Hun fremstår som et tilfeldig offer, men det vil videre etterforskning vise, sa Bakken torsdag.

Metlid opplyste torsdag kveld at politiet ikke tror det er noen sammenheng mellom drapsforsøket og drapet.