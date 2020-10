Død mann i Oslo ble liggende i tre dager

Politi og ambulanse rykket ut etter at en mann i 80-årene ble funnet død i sin leilighet på Sinsen i Oslo lørdag, skriver VG.

Ifølge standard prosedyrer skulle den avdøde mannen bli hentet samme dag. Lederen for Legevakten i Oslo, Jan Ørstavik, bekrefter at mannen ikke ble hentet før det hadde gått tre dager.

– Her har det nok skjedd en misforståelse mellom aktørene som er veldig beklagelig. Det er en kjent sak at det ofte er i overleveringen mellom flere tjenester og ledd at dette kan skje, sier han.

Han kan ennå ikke si hvor kommunikasjonen har sviktet denne gangen, men sier at den har skjedd et sted mellom politi, legevakt og AMK.

Lederen av AMK i Oslo, Egil Johannesen, sier de i samarbeid med Legevakten skal undersøke hvor kommunikasjonssvikten har oppstått.

– Det er selvfølgelig en veldig beklagelig sak. Det skal ikke skje, sier han.

