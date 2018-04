Disse to vil prege 1. mai i Oslo - her er programmet

Oslo

Været har ofte en del å si for lengden på togene 1. mai, og i morgentimene tirsdag er det faktisk varslet snø.

Utover dagen stiger temperaturen, men bare til 4-5 grader, og det er ventet en del nedbør.

Da får det være opp til LO-leder Hans-Christian Gabrielsen å fyre opp massene på Youngstorget. Det samme skal byrådsleder Raymond Johansen gjøre samme sted.

I fjor var det 9.200 på Youngstorget. Leder av Oslo LO, Roy Pedersen, sier at det sannsynlig med en del færre i år.

– Blir været så grusomt som yr.no varsler, og det blir det nok, så er det nok store sjanser for at det ikke blir fullt så mange, sier Pedersen.

– Men det kan vi ikke gjøre noe med. Folk får kle seg godt.

Forsvare offentlig velferd

Pedersen sier at årets paroler og program på 1. mai legger særlig vekt på forsvar av velferdsstaten.

– Vi er opptatt av å forsvare offentlig velferd og velferdsstaten. Derfor skal blant annet Linn Herning, som leder For Velferdsstaten, holde appell.

Årets 1. mai-arrangement er også starten på den lange veien mot lokalvalget i 2019 og stortingsvalget to år senere.

Arbeiderpartiets valgnederlag sist høst forklares til dels med at partiet ikke klarte å mobilisere egne velgere. En måling i mai 2017 viste at rundt 50 prosent av LOs medlemmer hadde tenkt til å stemme på Ap.

Men da valgdagen kom i september var det under 40 prosent av LO-medlemmene som faktisk gjorde det.

– Ja, realiteten er at Ap gikk ned blant fagbevegelsens velgere. Men det er ingen generelle høyredreining blant våre medlemmer. 68 prosent stemte på Ap, Sp, SV eller Rødt. Så en del av de som forlot Ap gikk til andre partier på venstresiden, samtidig som det var noen som gikk til høyresiden.

– Men vi ønsker å aktivisere fagbevegelsen på selvstendig grunnlag. Det kommer klart fram av våre paroler.

Han har fått med seg at både Frp-leder Siv Jensen, stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp), og flere av deres partikolleger har hevdet at det er Frp som er partiet for landets arbeidere.

– Det er ikke nok å si at man er et parti for arbeidere, Man må føre en politikk som er bra for arbeidsfolk. Frp er et høyrepopulistisk parti. Det er sant at slike partier har en del støtte fra vanlige arbeidsfolk. Men man må se på politikk de støtter og går inn for. Regjeringen, og Frp, har eksempelvis forverret arbeidsmiljøloven og de har ødelagt sluttvederlagsordningen, sier Pedersen.

Her er hele 1. mai-programmet på Youngstorget.

11:25 Oslo Janitsjar.

11:30 Ved Pionerstatuen, Appeller ved representanter fra AUF i

Oslo, Oslo SU og Oslo RU.

11:40 Oslo Janitsjar.

11:45 Ved Fredsmonumentet: Appell ved Oslo Nei til Atomvåpen.

11:50 Sosialistisk kor i Oslo og Oslo Janitsjar: Seieren følger våre faner.

11:55 Linn Herning, leder For Velferdsstaten.

12:05 Giorgos Archontopoulos, leder Water Workers Union,

Thessaloniki, Hellas.

12:15 Sosialistisk kor i Oslo: När dom knyter sin näve.

12:20 Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.

12:25 Hans Christian Gabrielsen, leder Landsorganisasjonen i

Norge.

12:35 Allsang Internasjonalen, Sosialistisk kor i Oslo akkompagnert

av Oslo Janitsjar.

12.45 Demonstrasjonstog

fra Youngstorget.