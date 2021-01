Bystyremøter kan være mye rart. De kan være vanskelige å forstå. Skumle. Autoritære. Kjedelige. Og man kan lett få følelsen av at folk ikke alltid veit helt hva de driver med, sjøl om de er voksne.

Det kan jo være ganske vanskelig for barn å forholde seg til. Vi vil jo gjerne at de voksne og folkevalgte skal være trygge og kloke ledere som trygt og bestemt geleider byen gjennom både enkle og vanskelige tider.

Og for at det skal være greiere, lettere og tryggere å følge med på Oslo-politikken bringer vi derfor her en slags gjennomgang av Oslos første bystyremøte i 2021, spesielt tilrettelagt for at det skal være trygt og enkelt.

Treig behandling

En av sakene som kom opp aller først var for eksempel saken om hvor lang behandlingstid det er blitt i Plan- og Bygningsetaten.

Det viser seg nemlig, i en artikkel i E24, at Plan og bygg ofte bruker opptil 150 dager på å gi folk en saksbehandler når de skal bygge noe. Høyresida er rasende over at saksbehandlinga ganske ofte bryter lovens frist.

Det var Camilla Wilhelmsen fra Fremskrittspartiet som tok opp saken i spørretimen. En defensiv Arild Hermstad sier han ikke er fornøyd, til lyden av flere angrep fra Venstres Haakon Riekles.

I E24-artikkelen gikk også en Høyre-politiker til angrep på byrådet. Vanligvis heter han Hermann Kopp, men E24 hadde i vanvare omdøpt han til et enda litt mer barnebok-vennlig navn.

Jepp. Her må det lages barnebok, om folk skal forstå detaljene i dette. Men i mellomtida kan vi slå fast at PBE er for treige, at byrådet skylder litt på korona og sier at det alltid vil være noen saker som blir liggende for lenge. Og at ellers er byutviklingssakene blant de som skaper mest splid i bystyret.

Retningslinjer for Voldsløkka

Høyres Nicolai Øyen Langfeldt stilte spørsmål til kulturbyråd Omar Samy Gamal.

Det er nemlig blitt kjent at Bymiljøetaten, som har ansvaret for å leie ut Voldsløkka til store arrangementer, har laget nye regler. Eller retningslinjer, som det heter. For hvilke artister som skal få lov til å spille, på en så stor og fin fotballbane. Bymiljøetaten skriver som følger i sine retningslinjer:

«Hvis det ikke kan vises til referanser, forbeholder Bymiljøetaten seg retten til å gjøre en skjønnsmessig vurdering. I alle tilfeller er det Bymiljøetaten som avgjør om artisten er innenfor kravene for gyldig booking»

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) nekta å svare, mens kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) til slutt lot seg lokke utpå, til å svare at Oslo skal være en ordentlig livlig by med store kulturaktører. Men noen signaler om at kommunen skal endre retningslinjene, det fikk vi ikke. Her er det materiale til MINST en barnebok.

Osloskolens samarbeid

I etterdønningene av forrige ukes høring om Osloskolen, fikk utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) en liten dose kjeft også. I forrige uke sa nemlig Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen at det, som Dagbladet formulerte det, skulle brukes mer penger på talentsatsing gjennom samarbeid med Vitensenteret.

Det funka fint, helt til sjefen for Vitensenteret sa at hun aldri hadde hørt om det samarbeidet.

Og i kveldens bystyremøte måtte byråd Thorkildsen rygge diskret tilbake. På spørsmål fra Venstres Hallstein Bjercke, på om hun ville korrigere utdanningsdirektørens utsagn, svarte hun følgende: «Det er først og fremst noe upresist. Hvis direktøren hadde sagt at det er skolene som nå utvider samarbeidet med vitensenteret som er finansiert av private midler, så hadde det vært mer presist.»

Eller som barneboka kunne sett ut:

Legevakta (eller legevaktene)

Den middels lekre alliansen Frp-Rødt foreslo å utrede å bygge en legevakt nummer to her i byen. Mens man bygger ny storbylegevakt på Aker Sjukehus har det nemlig blitt antyda både her og der at vi ikke lenger trenger mer enn én legevakt i Oslo.

For å få dette spørsmålet opp på bordet foreslo dermed Frps Aina Stenersen og Rødts Maren Rismyhr å be byrådet legge en ny legevakt der hvor den gamle legevakta ligger fra før.

Det ble nedstemt mot byrådspartienes stemmer, men i stedet vedtok de å oversende det som innspill til byrådets allerede varsla sak om legevakt i Oslo. Kort sagt: Deler av bystyret ville vedta å rappe byrådet over fingra og få dem til å sørge for to legevakter. Men i stedet vedtok bystyret å høflig antyde overfor byrådet at det kan være bystyret helst vil ha minst et par stykker.

Eller, som det kunne vært formulert:

Gamle gode Deichman

Til stor diskusjon ble det også vedtatt å selge gamle Deichman. Det store, vakre bygget som skuer olmt over byggeplassen som en gang skal bli et gigantisk regjeringskvartal, skaffer kommunen 245 blanke millioner kroner i kassa. Forslaget om å selge ble enstemmig vedtatt, sjøl om det nok var en og annen som hadde litt lyst til å stemme mot.

I stedet gikk diskusjonen mest ut på at Høyre hakka på Arbeiderpartiet fordi Arbeiderpartiet har pleid å hakke på Høyre fordi Høyre i sin tid solgte Sjømannsskolen, og nå leier den tilbake som skole.

Arbeiderpartiet mener det var dumt å selge Sjømannsskolen men at det er lurt å selge Deichman nå. Høyre mener begge deler var lurt. Vi andre får bare lett bekymre oss for at den gamle perle skal havne på hendene til Møller Eiendom.

Portforbud-høring

Men helt til slutt skulle det virkelig store spørsmålet avgjøres: Hva skal Oslo kommune mene om portforbud?

Regjeringa har laget et forslag, og nå skal kommunen svare i en høringsuttalelse. Alle partiene i bystyret brukte veldig lang tid på å si hvor inmari mot de er portforbud, og at det bare burde være absolutt siste utvei.

Møtet åpna faktisk med at Arbeiderpartiet foreslo å utsette portforbud-debatten helt til aller siste punkt på møtet. Det er vanligvis et tegn på at folk ringer hverandre og kjefter for å få de til å stemme «riktig». Og mens det tidligere på kvelden nesten virka som om SV kom til å lage store problemer for et byrådsflertall i dette greiene her, så var ting kommet nogen lunde på plass før møtets siste punkt skulle bankes gjennom.

Og dermed er vedtaket omtrent som det her: "Oslo kommune er svært kritiske til å bruke portforbud (...) og fraråder dette." Likevel står det ting som «kun må tas i bruk som aller siste utvei» og «kun i et slikt tilfelle vil et slikt verktøy kunne være berettiget.»

Så, joda. Oslo kommune går med på at det skal kunne bli portforbud en gang. Men bare såvidt.

Andre middels artige ting som tross alt er verdt å nevne:

* «Jeg er ikke rasist men ...» er død. Nå er det «Hvis det er noe pandemien har lært oss er det at ...» som gjelder. Blant det aller ypperste vi har lært så langt er at «vi trenger store arrangementer i byen» (Hallstein Bjercke), at «pandemien selv er uforutsigbar» (Sirin Hellvin Stav) og ikke minst «...at byrådet har håndtert den godt» (samme Stav)

* Bystyret vedtok ikke å utvide skolegården til Sagene skole, sjøl om foreldrene har foreslått det, og halve bystyret snakket varmt om deres engasjement. I stedet vedtok de å se om det var mulig å plante noen trær og kanskje kjøpe inn noen nye møbler.

* Arbeiderpartiets gruppeleder Frode Jacobsen greide å dele hele skjermen sin med resten av bystyret og verden via Kommune-TV. Der var det både Facebook-chatter og kalenderinvitasjoner. Men er det noe vi i pressa kan er det diskresjon, så vi skal ikke lekke noen detaljer her.

