– Jeg er glad det er en helg imellom, ler rektor Birgitte Arctander Stub når Dagsavisen spør om hun er klar for mandagens elevinnrykk.

Etter seks uker koronastengt skole får 330 av Disen skoles 570 elever i bydel Nordre Aker i dag møte medelever, lærere og andre ansatte igjen.

Rektor Stub kan krysse «check» på det meste av det hun har blitt bedt om; håndvask og desinfisering, uteundervisning, pultavstand og faste plasser, måltidsrutiner, friminutt og gruppeinndeling. Ja også hente- og leveringsrutiner, inngangprosedyrer, dobesøk, utstyrsvask og klasseromskabal da.

Men det er èn ting ingen veileder eller skolesjef har bedt dem om å gjøre. Kanskje det var derfor det måtte gjøres.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

Mest utetid

Assistent Mathias Eriksen stråler. De siste dagene har han tegnet skisser, forstørret, beregnet, tegnet opp og malt i sterke farger. Det skulle ikke være en grå asfalt som møtte elevene på Disen skole når de endelig kom tilbake.

– Vi vet det er mange som har gledet seg ekstra mye til denne dagen. Derfor ville vi gi elevene noe som gjør at de forstår hvor glade vi er for å ha dem tilbake. Vi er mange som har tenkt på dette, forteller rektor Birgitte Arctander Stub stolt.

Asfalten flommer over av glade farger som lyser mot oss. Her er det tegnet og malt figurer og løyper for hinking, hopping og løping og lek.

– Med omtrent 60/40 ute– og innetid ville vi lage noe som var gøy og kunne skape litt ekstra glede, sier Disen-rektor Birgitte Stub.

For det er egentlig ganske mye som ikke er fullt så gøy.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Forbudt å komme for tidlig

Ifølge rektor er det viktig at elevene ikke møter opp i skolegården tidligere enn det tidspunktene de har fått beskjed om; 1. og 2.-klassingene klokka 09.00, elever på 3. og 4. trinn klokka 08.30.

– Når elevene kommer vil det stå voksne med plakater som forteller dem hvor de skal stille opp. Foreldrene får ikke være med inn på skolen og må si hadet til barna sine i skolegården. Nå i starten må vi ha full kontroll og det er viktig at alle følger reglene, sier rektor Birgitte Stub.

Hun forteller at selve skoledagen skal vare like lenge som ellers, mens AKS-tiden er noe innskrenket.

– Vi har ikke kapsitet til å holde åpent fra halv åtte til halv fem slik vi pleier. Det er fordi vi må drive på en helt annen måte, bekrefter rektor.

Ekspertens råd etter brutalt fall i aksjemarkedet: Dette ville de gjort med 100.000 kroner nå (+)

Mens skoletimer og AKS tidligere var på forskjellige steder, flytter AKS nå inn i klasserommene når ordinær undervisning er ferdig for dagen.

I tillegg er klassestørrelsen redusert fra 28 til 14 elever. Alle dører inne på skolen skal stå åpne for å hindre unødig berøring. Hver elev har sin faste stol og pult. Det er ikke lov å gå bort til andre sin plass innendørs.

– I begynnelsen tar vi litt kontroll på alt, så kan vi heller slippe opp etter hvert. En slags trygg tilbakeføring, medgir rektor Arctander.

– Godt forberedt

Hun forteller at de som jobber på AKS har laget masse artig opplegg.

– Mye av det vi nå planlegger og skal få til hadde jeg aldri trodd var mulig i begynnelsen av mars. Men slik tror jeg mange andre har det også. Jeg håper dette er noe vi alle kan ta med oss videre – at vi kan være ganske komfortable med å være i en slags utprøvingsfase, sier Disen-rektor Birgitte Arctander Stub til Dagsavisen.

Samtidig legger hun ikke skjul på at skoledagen vil bære preg av mange strenge rutiner. Dette gjelder ikke minst håndvask som skal gjøres før elevene går hjemmefra om morgenen, når elevene kommer på skolen, dersom de hoster eller nyser i hendene, når de har vært på do, før og etter måltid, når de har vært ute og dersom de er synlig skitne på hendene.

Les også: Skole, helsetjenester og måten vi bor på: Slik tror ekspertene at koronakrisen vil påvirke oss (+)

Lærerne er på sin side pålagt å vaske eller sprite seg hver gang de skifter klasserom.

Men ett sted er det så godt som fritt fram:

– Elervene skal få leke ganske fritt ute men på avgrensede soner. Til bekymrede foreldre vil jeg si at det venter barna deres en ganske godt forberedt skolehverdag.

– Vi har også fått tilbake skolens helsesykepleier som er på plass for å ta imot elevene, sier Disen-rektor Birgitte Arctander Stub.

Les også: Hvem skal ta regningen for koronakrisen?: Økonomer foreslår ny koronaskatt (+)

–

« »