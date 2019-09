De første resultatene er såpass tydelige at det burde være trygt å si det. Raymond blir sittende som byrådsleder. Det er det egentlig ikke noen tvil om.

I skrivende stund har Ap 19,8 prosent av stemmene. Det er vel fortsatt ganske sannsynlig at de havner over 20 til slutt. Men det er uansett kraftig nedgang.

MDG kan juble høyest. 16,9 prosent av oslofolket som var telt før klokka 21 har stemt på De grønne.

Og både SV og Rødt går markant oppover, fra rundt tre til rundt fem mandater på begge to.

Forskjellen på Ap og MDG kan ende opp med bare et par mandater. Det betyr fortsatt rødgrønt byråd, men det betyr også at Oslo Rådhus må ommøbleres. Ut med røde kontorstoler, inn med grønne sofaer i stadig flere byrådsavdelinger.

Raymond får et problem. I den fireårsperioden som har vært, har Ap vært giganten vest for partiskillene. Det har vært et Ap-byråd, og så noen småpartier ved siden av, liksom. Nå blir det ikke sånn lenger.

Det er åtte byråder i Oslo nå. Ap har fem. MDG to. Og SV har en (pluss ordføreren). Det virker ganske åpenbart at MDG skal få minst en til med dette resultatet. I går var Oslo-frontfigur Lan Marie Berg intervjuet i VG, og selv om hun nekta å si hvilke byrådsposter hun ønska seg direkte, er det mye som tyder på at Miljøpartiet vil ha finansbyråd-jobben. Og sjøl om den jobben er usedvanlig viktig for Arbeiderpartiet, så er det vanskelig å ikke gi den nest viktigste jobben til det nest største partiet, hvis det bare er noen få prosentpoeng som skiller de to.

MDG har til og med en ganske åpenbar kandidat til jobben, i talsmann Arild Hermstad, som var vikar for Lan Marie Berg en periode, og viste seg som nokså stuerein.

Heldigvis for Ap har byrådet, gjennom et vedtak tidligere i høst, sørga for at det kan bli flere byråder. De kan splitte opp en byrådspost eller to, og dermed gjøre akkurat det samme trikset som Erna Solberg har gjort for å holde den blå regjeringa samla: Å utvide.

Helt til slutt: To litt koselige små tall.

1: Senterpartiet ser ut til å få rundt to prosent, og komme inn i Oslo bystyre. Endelig kan det bli traktorparade og Felleskjøpet-caps i Oslo rådhus.

2: Lysglimt og Alliansen, det aller verste partiet i Oslo, ser ut til å ha fått rundt 212 stemmer.

Muhahaha!