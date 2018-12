– Hallen skal hete Sonja Henie ishall, sier byråd for idrett, kultur og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap) til Dagsavisen.

– Dette er for å ære vår verdensstjerne innen kunstløp, sier byråden, og kikker på filmplakaten, som reklamerer for filmen om hennes liv, som har premiere 1. juledag.

Lite tradisjon

I Norge er det lite tradisjon for å kalle opp idrettsnavn eller bygg etter personer.

– Vi har noen eksempler i Oslo som Fernanda Nissen skole (2016) Hartvig Nissen skole (1849 og Edvard Munch videregående skole (2015). I Larvik har de Thor Heyerdahl videregående skole (2004), sier Hansen.

– I dette tilfellet lokale aktivister brukt Sonja Henie Ishall i omtalen av hallen, og i de første rundene i byrådet brukte vi også det navnet. Og i en ny hall, hvor kunstløp vil få en stor pass, er det naturlig å gi hallen det navnet, sier byråden.

Det er mange år siden det sist ble bygget en ishall i Oslo. Dette gjør at ishallene er presset på kapasitet. Denne nye hallen på Frogner øker den samlede kapasiteten og gir et tilbud vest i byen, hvor det ikke finnes noe tilbud fra før.

– Kunstløp vil bli en av de idrettene som vil få mye tid i den nye hallen, så det var et naturlig valg å gi hallen et navn etter henne. Sonja Henie var en mys tørre stjerne enn hva vi har forestilt oss i Norge. Filmen som kommer viser hvor stor hun var internasjonalt, sier byråden.

– Sonja Henie har fått kritikk for at hun håndhilste på Adolf Hitler under OL i Berlin i 1936, hvor hun også gjorde Nazi-hilsen. Er du redd for at dette vil nå bli brukt som et motargument for å gi hallen hennes navn?

– Dette handler ikke om det. Dette handler om hvor stor hun var som idrettsutøver og som en internasjonal stjerne, sier byråden.

Ulike idretter

Sonja Henie Ishall. Illustrasjon: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Den nye ishallen vil kunne benyttes av mange ulike isidretter, som kunstløp, kjelkehockey, ishockey og kortbaneløp.

Anlegget vil inneholde en isflate med internasjonale mål samt treningslokale, garderober, vestibyle og møterom, servicefunksjoner, lager og tekniske rom. Det blir tribune med plass til 300 publikummere.