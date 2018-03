Dette er Tim. Han skal koste Oslo 65 mill. i året.

Oslo

«Dette er historien om Tim. En fremtidsvisjon.»

Sånn er anslaget i Oslo kommunes lille animasjonsfilm som skal forklare hvordan innbyggerne skal møte kommunen i framtida.

Videoen, som du kan se på Youtube om du absolutt vil, er full av fiffige løsninger for situasjoner i livet som i dag er kompliserte. Å velge sykehus til fødsel. Å søke barnehageplass. Helsekort. Sykehjem. Dette er i videoen løst elegant og smidig og på mobilen, i stedet for komplisert og irriterende og på papir.

– Det er historien om en 11 år gammel fremtidsgutt som får sine offentlige tjenester levert på en mye mer proaktiv og individualisert måte, sier finansbyråd Robert Steen til Dagsavisen.



Stilling ledig

Vi ringer han fordi vi har sett en uvanlig stor bunke stillingsutlysninger. Til de to organisasjonene Origo: Folk og Origo: Digi er i skrivende stund 32 ledige stillinger publisert på Finn.no.

Blant dem er mange utviklere og prosjektledere, men også to «historiefortellere», fire «organisasjonsutviklere», to «prosjektkoordinatorer» og to «teknologievangelister».

– Hva er dette for noe, byråd?

– Jeg må sette kraft, ressurser, kunnskap og kompetanse bak ordene, sier Robert Steen.

Han forteller at digitaliseringen må være sektorfri og forvaltningsnivåfri.

– Det er kun da jeg kan få sykehuset du fødes på til å snakke med barnehagen du skal gå i. For de tilhører forskjellige forvaltningsnivåer.

Altså: Skal vi få kule internett-tjenester fra Oslo Kommune må de lages sentralt, og være plassert høyt i rang-ordningen.

– Trappevaska må du starte fra toppen, fordi dritt renner nedover, sier Steen.

Så Origo er plassert rett under Raymond Johansen.

To deler

Hva er forskjellen på de to delene?

– Origo: Digi skal ta seg av alt som har med digital teknologi å gjøre. Folk skal ta seg av alt som har med mennesker å gjøre. Kompetanse, kultur og struktur, sier han.

– Det ubrukte mulighetsrommet ligger som regel mellom sektorene.

– Øhh, hva?

– Bydelen må inn. Skolen må inn. Og så videre. Alle elementene i en kommunal struktur må kobles sammen, sier han. Til det har vi etablert det vi kaller Origo Folk, et endringsagentnettverk.

– Jeg skjønner ingenting!

– Vi skal tilby gode tjenester på tvers. Om trikken er forsinka på grunn av snøfall, da hadde det vært fint om telefonen din kunne vekka deg et kvarter før, den morgenen. Og gitt beskjed. Den løsningen klarer ingen enkeltsektor i Oslo å lage aleine, sier han.

Formålet med videoen om Tim, forteller han, er å gi et bilde til ansatte og innbyggerne på hvor kommunen skal hen. En overordna visjon.

– For eksempel?

– Et prosjekt er Oslonøkkelen. Den skal du kunne ta med deg på mobiltelefonen, og så skal den låse opp søppelrommet i blokka, men også svømmehallen, det meråpne biblioteket, og kanskje også søppelfyllinga om kvelden.

– Den nøkkelen kan ikke jeg lage i den eller den etaten. Oslo klarer ikke levere sånt i dag. Men når teknologibedriftene får det til, så må Oslo kommune få det til, sier han.

Tredve folk

– Vi har åpnet for å ansette opptil tredve mennesker, under forutsetning av at vi finner de riktige. Vi må bygge opp egenkompetanse, sier han.

I utlysningene står det at stillingene stort sett plasserer seg mellom lønnstrinn 39 og 75, som tilsvarer mellom 513.800 og 1.027.000 kroner.

«For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes», står det også. Dermed kan en «historieforteller» godt ende med en lønn som er høyere enn det en Stortingsrepresentant har.

– Det er mye penger?

– Ja, jeg er helt sikker på at de konsulentavtalene vi har løpende på folk vi har leid inn ... hvis du ganger opp, så tror jeg vi har betalt mer for tilsvarende ressurser. Vi tror nok at dette er bedre, sikrere og mere kostnadseffektivt enn å leie.

– Vi kommer ikke til å være lønnsledende i det her, legger han til.

– Og så lever vi i et arbeidsmarked hvor vi må konkurrere, sier han.

Byrådsavdelinga opplyser at budsjettet for Digi i 2017 er på 40 millioner, og så skal det koste 65,5 millioner årlig. Men, presiseres det, dette er bare en liten del av det kommunen bruker på digitalisering totalt sett.



Kritisk

– Jeg er kritisk til den kraftige oppbyggingen av egen utviklerkompetanse, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

I tråd med god gammeldags Høyrepolitikk mener han det ville være riktigere å kjøpe inn ressurser fra it-bransjen.

– IT-næringen er bedre til å drive utvikling enn norske kommuner er, sier han.

Men Solberg jubler heller ikke for ansettelsen av kommunikasjonsfolk.

– Det fremstår ikke som god bruk av kommunens penger å ansette mange mennesker til å markedsføre og selge inn Oslo kommunes it-satsing, sier han.

– Det er jo kvaliteten og innholdet i tjenestene som vil avgjøre om folk blir begeistra, ikke om det ansettes historiefortellere og evangelister, sier han.