-Dette er som David mot Goliat

– Dette er som David og Goliat, sier Sverre Jervell, medlem av foreningen Sukkerbitens venner.

– Og vi vet jo alle hvem som vant i det bibelske eventyret.

Kampklare fronter

Frontene er bokstavelig talt tegnet opp i den pågående striden om Sukkerbiten på Sørenga. HAV Eiendom og Fotografihuset planlegger å pryde den sagnomsuste soltomten med et nybyggs fotografihus i 2023. I april kjørte HAV – og foto duoen åpen arkitektkonkurranse, hvor 98 forslag ble sendt inn til nytt utstillingsbygg. Foreningen sukkerbitens venner er sterkt imot byggplanene, og stilte med tegning til fjordpark. Forslaget, som opprinnelig fikk lov til å bli med i konkurransen, ble utestengt i siste sekund.

Utbygger versus innbygger

Fotografihusets planer har rullet i vei siden 2015. For tre måneder siden dannet Sukkerbitens venner lag, og kastet seg på togsporet. Målet er å sende planene i en annen retning.

– Et fotografihus ønsker vi velkommen, men ikke på byens siste ubebygde strandtomt, forteller Jervell.

Sukkerbitens venner mener innbyggerne i området må få være med å bestemme hva som skal pryde tomten.

– Dette er en kamp mellom utbygger og innbygger. Vi kan få inntrykk av at direktøren for HAV Eiendom ser folkemeningen som utidig innblanding, sier Jervell.

Sterke følelser

Striden vekker sterkt engasjement. Gamlebyen beboer Per Olav Reinton ble sukkerfrende kort tid etter foreningens oppstart.

–Jeg ble provosert da jeg hørte argumentene til HAV Eiendom og Fotografihuset.

Han peker på at det de siste årene har vært en stadig tilvekst av beboere i Gamlebyen. Han mener de har blitt mer og mer pakket inn i betongbygg de siste årene, og trenger et grønt sted å søke tilflukt.

– Å ha adgang til natur hvor vi kan møtes er et gode. Ren luft. Frie områder. Det er en gave vi alle er nødt til å bevare, sier Reinton.

– Det er vi som skal leve med det, sier Reinton.

For Sukkervennene har diskusjonen vokst til å bli en kamp om demokratiet.

– Innbyggerne må få være med å bestemme.

Har ikke fulgt med

Kjell Kalland, administrerende direktør i HAV Eiendom, er oppgitt over det han beskriver som en misinformerende debattform.

– En mer demokratisk prosess enn den vi har hatt, kan man vanskelig tenke seg, forteller en oppgitt direktør.

– Området har gjennomgått to omfattende reguleringsprosesser som endte opp med bystyrevedtak om bygging av 3.700 kvadratmeter på Sukkerbiten, både i 2003 og 2014. Forut for begge vedtakene var det offentlig debatt og høring. At Sukkerbitens venner nå skal bli med å bestemme, det er litt sent.

– Vi kan ikke kritiseres i dag for at de ikke har fulgt med.

Usikker fremtid

Kalland bekrefter at Sukkerbitens venner egentlig skulle få stille med sitt arkitektforslag.

– Arkitektfirmaet bak forslaget deres var ikke anonymt, som retningslinjene i konkurransen krevde. At de ikke fikk stille med tegning likevel er rett og slett med henhold til de 98 andre anonyme deltakerne.

Vinneren av arkitektkonkurransen skal kåres over sommeren. Planen er at byggarbeidet skal starte kort tid etter. Men nå har flere kastet seg på banen med ønsker om å forskyve planene.

I et intervju med Klassekampen forrige uke sa Marianne Borgen at hennes parti vil jobbe hardt med å omregulere tomten.

– Vi må passe på at Bjørvika ikke blir et område hvor du må betale for å kose deg ved sjøen, uttalte hun.

Ordføreren spår at Sukkerbiten kan bli en viktig den av den kommende valgkampen.