I helga gikk leder i Oslo Frp Geir Ugland-Jacobsen ut i Finansavisen og sådde tvil ved om partileder Siv Jensen bør ha førsteplassen på Oslo-lista til Stortingsvalget neste år. Det har skapt furore i hele partiet.

– Tybring-Gjedde er selvskreven til Stortinget. Jeg er usikker på Siv. Jeg blir veldig glad hvis Carl kommer med. Nominasjonen kan slå alle veier, sa Ugland-Jacobsen.

Uttalelsen har skapt svært sterke reaksjoner, både fra Siv Jensen selv og fra en rekke stortingsrepresentanter og partilag i resten av landet. Flere har til og med tatt til orde for at Oslo Frp bør legges ned.

Tirsdag kom nyheten om at begge nestlederne i Oslo Frp, Andreas Meeg-Bentzen og Karin Ståhl Woldseth, krever et ekstraordinært fylkesårsmøte for å rydde opp i stridighetene.

– Situasjonen nå med meningsutveksling i mediene er uholdbar i lengden og potensielt skadelig for partiet, sier Meeg-Bentzen til NRK .

Lederkamp og verv

Dagsavisen har snakket med flere sentrale skikkelser i Oslo Frp som alle sammen sier at dette er et utspill kun svært få står bak, og Jensen har bred støtte i Oslo Frp. Likevel stiller dramaet som nå utspiller seg sist i en lang rekke konflikter i Oslo Frp de siste årene.

Blant annet har det utspilt seg en rekke personkonflikter helt på toppen i Oslo Frp.

Tidligere i år trakk leder i Oslo Frp , Tone Ims Larssen, seg fra vervet. En av grunnene hun oppga for å trekke seg var interne stridigheter i partiet. Larssen hadde også fått flere varsler mot seg med påstander om at hun hadde brutt partiets etiske rettningslinjer. Varslene ble henlagt av Frps organisasjonsutvalg.

TONE IMS LARSSEN. FOTO: MIMSY MØLLER

Et av varslene handlet om en 8. mars-fest på rådhuset, der flere sentrale Frp-kvinner var samlet. Du kan lese mer om varselet her .

«Patriotisk fyrtårn»

Da partilaget skulle finne en ny leder tidligere i år pekte valgkomitéen på den profilerte politiadvokaten Andreas Meeg-Bentzen . Men da årsmøtet kom tapte han kampvotering mot Ugland-Jacobsen . På det samme årsmøtet vedtok Oslo Frp at de skulle bli et «et patriotisk fyrtårn» i verden, en uttalelse som Ugland-Jacobsen selv fremmet.

ANDREAS MEEG-BENTZEN. FOTO: NTB scanpix

Uttalelsen og formuleringen skapte rabalder både innad i partiet og utenfor.

Opptakten til det dramatiske årsmøtet var et svært dårlig kommunevalg for Fremskrittspartiet. I Oslo fikk partiet 5,3 prosents oppslutning, en nedgang fra 6 prosent i 2015, 7 prosent i 2011 og 14,3 prosent i 2007. Pila har pekt nedover for Oslo Frp i årevis.

Før valget var det hard kamp om hvem som skulle toppe valglista. Valgkomitéen pekte på erfarne Aina Stenersen, mens Grünerløkka Frp pekte på den f or mange ukjente Tone Liljeroth i håp om å fornye partilaget. På toppen av det slang nåværende gruppeleder til Frp på Rådhuset, Camilla Wilhelmsen seg på.

Det ble en thriller av en kampvotering, der Stenersen og Liljeroth stod med like mange stemmer. Etter en ekstra runde vant Stenersen, og endte opp som listetopp.

Klimahysteri

I tillegg til personkamper har det vært flere politiske konflikter i Oslo Frp de siste årene.

I september i fjor postet Oslo Frp en meningsmåling på sin Facebookside der de ba folk ta stilling til om «klimahysteriet er tull» eller om «ja, jorda brenner opp». Det kom også en lang tirade mot klimaaktivist Greta Thunberg.

Facebook-posten skapte sterke reaksjoner både internt i Oslo Frp og blant flere Stortingsrepresentanter.

– Denne meningsmålingen har ikke engang et godt Frp-alternativ i svarene. Frp gjør det ikke godt nok i byene og blant unge. Fellesnevneren for begge grupper er at de er liberale, opptatt av klima og at Frp har stått sterkt blant dem tidligere, sa Tommy Skjervold til Dagsavisen da. Den gang var han statssekretær, i dag er han finanspolitisk talsperson i Oslo Frp.