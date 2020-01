Utleverende spørreundersøkelser er ikke bare skadelig for barna. Kartlegging basert på selvevaluering måler heller ikke det de gir seg ut for å måle, mener professor Trond H. Diseth (til venstre) og overlege Stein Førde, to av landets fremste barnepsykiatere med til sammen over 50 års erfaring på feltet.