Dette er de nye koronatiltakene i Oslo

Saken oppdateres!

– Fra og med i morgen klokken 12.00 vil vi innføre restriksjoner på hvor mange som kan samles. Forbud om å samle mer enn ti, og det vil gjelde i to uker. Regelen er at maks ti personer kan samles, og alle må kunne holde en meters avstand, sier byrådsleder Raymond Johansen.

I tillegg vil kommunen vurdere et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 personer, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under en pressekonferanse mandag.

Les også: Nå er hele Oslo rødt

Serveringssteder må registrere gjestene sine

Raymond Johansen sier også at de åpner en ny testasjon på Bryn, og at de kan skalere opp testkapasiteten til 35.000 på kort varsel.

– Serverings- og skjenkestedene er viktige møteplasser i folks liv. Jeg har lite lyst til å innføre begrensninger til en bransje som har betalt en høy pris. Vi må få bedre oversikt, og fra og med nå vil vi anbefale alle serveringssteder til å registrere alle gjester. Det gjelder alt fra utesteder, også kafeer og kantina på jobben på IKEA, og der folk samles, forteller Johansen som oppfordrer alle som driver et serveringssted til å føre en oversikt over alle som har vært på besøk slik at smittesporingen kan gjennomføres mest mulig effektivt.

– Hvis ikke situasjonen snur må vi kanskje gjøre disse anbefalingene til påbud, sier Johansen og fortsetter:

– Forhåpentligvis en mer normal situasjon om ikke altfor lenge, men nå er situasjonen langt fra normal. Kan gå fra vondt til verre. For å unngå å stramme enda mer til. Er du syk, hold deg hjemme og ta en test. En negativ test gjør ikke at du kan leve som normalt. Det viktigste vi kan gjøre nå er å gjenopplive meteren, sier Johansen som oppfordrer alle til å bruke munnbind.

Les også: Helsebyråden: – Oslo innfører nye koronatiltak

Vil vurdere påbud om munnbind på kollektivtransporten

Johansen opplyser at han vil vurdere alle ulike typer arrangementer, også arrangementer utendørs i tiden som kommer.

– Vi følger smitteutviklingen fra dag til dag, og kan ikke si eksakt når vi vil innføre strengere tiltak. De sterke anbefalingene, opp til hver enkelt av oss hvor alvorlig vi tar det. Hvis folk ikke følger anbefalingene, må vi innføre strengere tiltak innen et par dager, opplyser Johansen.

Byrådslederen oppfordrer også på det sterkeste å bruke munnbind på kollektivtransporten til alle døgnets tider, uansett trengselsnivå.

– Det sier seg selv at stappfulle trikker under en pandemi øker smittefaren. Vi er i en veldig spesiell situasjon i kollektivtrafikken, med den busstreiken vi er inne i, og derfor vil vi vurdere munnbindpåbud i kollektivtransporten hvis folk ikke følger de strenge anbefalingene, sier Johansen.

Les også: Skoleelever som rammes av busstreiken: Dette har Osloskolen bestemt