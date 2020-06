Det har vært velkjent at byrådet ønsket en omkamp om den såkalte Ensjøsvingen, en utbygging av t-banen som ville gitt mulighet til å koble østgående baner fra Ensjø og rett på T-baneringen ved Carl Berner.

At en avtale med opposisjonspartiet Frp skulle gi dem mulighet til full revers, kunne Dagsavisen avsløre onsdag. Mot at de stemmer med byrådet mot å bygge ut Ensjøsvingen, får Frp innfridd en rekke ønsker (se nedover i saken). Og blant ønskene er mer asfalt.

Bakgrunn for saken: Dette er hestehandelen mellom Frp og byrådet (+)

– Dette er bakvendtland. MDG gir asfalt til Frp for å få dem til å stemme mot utbygging av T-banen.

Det sier Høyres Nicolai Langfeldt, som er irritert over den uvanlige konstellasjonen.

– Dette er et mørkegrått kompromiss. Jeg hadde ikke trodd at vi ville få se at Frp og MDG skulle finne sammen om en løsning som gir dårligere kollektivtilbud til Oslos innbyggere, sier Langfeldt.

Bedre kapasitet

Argumentet for å bygge ut Ensjøsvingen er at t-banene østfra skal kunne kobles fra Ensjø og rett til t-baneringen ved Carl Berner. Slik kan reiser fra Oslo øst til for eksempel Storo og Nydalen gå langt smidigere enn i dag.

Saken fortsetter under bildet.

Foto: John Trygve Tollefsen

– Byrådet og Frp gjør nå en aktiv revers av bystyrevedtaket. Jeg er overrasket over at de ikke har større visjoner for kollektivtrafikken i Oslo. Vi vet det har vært motstand mot Ensjøsvingen i Ap en stund, men at MDG skulle bytte dette mot en avtale om mer asfalt med Frp, det er helt uvirkelig, sier Langfeldt. Han tror dette er noe Oslo-folk kommer til å ergre seg over i framtida.

Pride: Homo, er det noe å mase om da?

– At vi skal legge det opp slik at alle må reise gjennom samme område, gjør det vanskeligere å utvikle nye bysentre. Ensjøsvingen ville også kunne bedret kapasiteten på t-banene østfra, sier Langfeldt. Han mener Ensjøsvingen er logisk å se i sammenheng med utbyggingen av Volvat-svingen, som det fortsatt er flertall for.

– Det er ikke vits i å gi opp tanken om Ensjøsvingen ennå, sier Langfeldt.

Mer asfalt

Sakene Frp får gjennomslag for, i bytte mot å skrote Ensjøsvingen, er dette:

6 millioner til et prøveprosjekt med minoritetsrådgivere i grunnskolen.

10 millioner til asfaltering av gater.

1 million ekstra til Rusken.

3 millioner til mudring av Holmendammen.

Et verbalforslag om å jobbe for brakke på Rustad skole dersom det er hensiktsmessig.

Da Dagsavisen konfronterte MDGs gruppeleder Sirin Stav med det spesielle ved at MDG gir Frp mer asfalt, svarte hun dette:

– Vi var åpne for å samarbeide med andre partier, men det var Frp som kom oss i møte på det vi mener er den beste løsningen her. Vi har fått tydelige faglige anbefalinger om hva som gir det beste rutetilbudet for hele byen, som ikke påfører oss kjempestore kostnader i krisetider og som ikke fører til at Tøyenbadet blir forsinket. Da tenker ikke vi på hvilken farge partiet har, så lenge de er fornuftige, sier Stav, og legger til:

– MDG er egentlig ganske fornøyd med at vi får masse asfalt med Frp. Bildet av oss er at vi ikke vil ha asfalt, men det er snakk om å lappe hull i asfalten. Veivedlikehold er MDG veldig for! Det er nye, store motorveiprosjekter vi er mot.

Slik var det å jobbe med Erna: Noen ganger har hun nesten for mye energi

– Ikke informert

Gruppeleder for Oslo Ap, Frode Jacobsen, viste i onsdagens sak til at Tøyenbadet ville blitt mye dyrere dersom Ensjøsvingen skulle bygges ut. Han understreket også at samarbeidspartner Rødt har vært informert om dialogen mellom byrådet og Frp.

Rødts Siavash Mobasheri har en annen opplevelse av saken.

– Jeg leser at Jacobsen sier at vi er blitt informert. Det stemmer ikke. Vi har vært tydelige på hva vi mener om saken, men de har ikke sagt til oss at de var i forhandlinger med Frp. Dette har de gjort bak ryggen på oss, og det er jo noe vi tar til etterretning, sier han.

Dagsavisen har kontaktet Jacobsen for kommentarer til dette,og han står fast ved at han har holdt Rødts gruppeleder, Eivor Evenrud, informert om saken. Byrådets forslag om å skrote Ensjøsvingen har vært kjent siden 19. mai. Og Rødts gruppeleder ble orientert om kontakten med Frp siste uka, skriver Jacobsen i en SMS til Dagsavisen. Han presiserer at han har vært i kontakt med Evenrud hele veien.

Eivor Evenrud gir Jacobsen rett i at Rødt har vist at byrådet ville forsøke å søke flertall med Frp i en ukes tid. Men:

– Vi er nok litt uenige i hva "hele veien" betyr, sier hun.

Mobasheri legger ikke skjul på at Frp-samarbeidet kan komme til å prege forholdet mellom Rødt og byrådet.

Saken fortsetter under bildet.

Foto: Mina Ræge

– Vi må ta en runde på dette internt i partiet hvordan vi skal forholde oss til det. Samarbeidet med Frp sender et feil signal. Dessuten er dette en trist dag for samferdsel i Oslo, nå når «asfaltkameratene» har funnet sammen, sier han. I likhet med Langfeldt, mener han stoppingen av Ensjøsvingen vil ramme folk i Oslo Øst spesielt.

– Det ville kanskje forsinket Tøyenbadet noe. Men det er det verdt. Det ville gitt et mer stabilt tilbud, mulighet for fem minutters-avganger. Det er også overraskende at byrådet går imot anbefalingene fra Sporveien, som faktisk kan dette, sier han.