Det var Halil Kara (21) som ble skutt og drept i Prinsdal

– I samråd med familien kan vi nå bekrefte at det var Halil Kara som ble drept, sa politiinspektør Grete Lien Metlid på en pressekonferanse i Oslo mandag ettermiddag.

Den 21 år gamle mannen ble skutt og drept under en episode ved Prinsdal Grill sent fredag kveld. Politiet er svært tilbakeholdne med opplysninger om hendelsesforløpet og de involverte personene av hensyn til etterforskningen.

Metlid «ønsker ikke å gå inn på» opplysninger om våpnene som ble brukt. Gjerningsmannen skal ha stukket til fots langs Nedre Prinsdals vei i retning Kolbotn. Han er fortsatt på frifot.

Flere hypoteser

Fortsatt står politiet uten gjennombrudd i saken. Metlid vil ikke svare på om de er nærmere å finne et motiv for drapet og sier at de har satt opp mange hypoteser.

– Noen blir jo mindre sentrale etter hvert og noen mer sentrale. Men vi ønsker ikke å si noe om dette, eller spekulere på det. Det er en åpen og bred etterforskning, sier Metlid til NTB.

Politiet mener at drapet fremstår som målrettet, men vil ikke si hvorfor. På spørsmål fra NTB om det kan tenkes at gjerningspersonen var klar over at offeret befant seg på pizzarestauranten denne kvelden, svarer Metlid bekreftende.

– Og derfor er vi opptatt av å få informasjon om hva som har skjedd i forkant. Om det er noen som vet noe, må de ta kontakt med oss, sier hun.

Ber vitner melde seg

Obduksjonen, som ble gjennomført mandag, bekrefter at Kara døde av skuddet eller skuddene han ble truffet av. I tillegg ble en mann knivskadd i basketaket som fulgte da våpenet var avfyrt.

Mannen hadde dekket til ansiktet, noe som har gjort etterforskningen vanskeligere for politiet. Det er observasjoner om at det kun var én gjerningsmann på åstedet, men politiet utelukker ikke at det kan være andre medvirkende.

– Vi mener det er folk der ute som sitter på viktige opplysninger og ber dem kontakte politiet, sier Metlid.

Hun understreker at etterforskningen har god framdrift, men at det ikke er noen ny utvikling i saken. Politiet er forberedt på at etterforskningen kan bli langvarig.

– Vi er inne i en fase med intens jobbing og har styrket etterforskningen med enda flere folk, sier Metlid.

Får tilbud om samtaler

Oslo kommunes kriseteam, politiet og representanter for bydel Søndre Nordstrand var mandag til stede ved Seterbråten skole, der 21-åringen var ringevikar. NTB får opplyst at det mandag morgen og formiddag ble gått ut bredt med informasjon til elever og lærere om drapet i Prinsdal fredag kveld.

– Alle ansatte samles på skolen i dag for å markere den tragiske hendelsen, snakke sammen og få informasjon man har behov for. I tillegg vil ansatte gå rundt og informere i alle klassene. Alle elever og voksne som har behov for det, vil få tilbud om samtale, skriver kommunikasjonsrådgiver Kristine Strømmen i Utdanningsetaten i en epost.

Kriseteamet bistår skolene i å håndtere vanskelige situasjoner og å gjøre dem som kjenner barna, i stand til håndtere krisen over tid. De veileder blant annet lærere i hvordan snakke med barna, i trygge omgivelser, om det triste som har hendt, tilpasset elevenes ulike aldre, opplyser kommunen.

(©NTB)