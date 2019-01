Det snør i Oslo – Men du kan nok kjøre trygt likevel.

– Vi anbefaler publikum å la bilen stå dersom det ikke er strengt nødvendig at man må kjøre bil!

Det opplyste politiet i kveld, etter en rekke trafikkhendelser både i Oslo og resten av østlandet. Det har nemlig snødd. Man kan ake og kaste snøball og ha det gøy! Men man kan også skli av veien hvis man kjører bil. Så, hvor alvorlig er situasjonen?

Vi slår på tråden til Statens Vegvesen, nærmere bestemt Veitrafikksentralen Øst. Der får vi snakke med en trivelig, men sindig nordlending.

– Nei, det har jo gått forholdsvis greit. Det er ikke meldt om noen alvorlige ting, sier trafikkoperatør Hans Are Dahl.

– Men det meldes om trøbbel på veiene?

– Ja, det har vært en del småbulking. Og når det skjer på Alnabru, altså på E6, så blir det jo fort at det gjelder mange kjøretøy.

– Ok, men politiet oppfordrer folk til å la bilen stå?

– Politiet har nok hatt mer å gjøre enn det vi har hatt. Egentlig har det vært en grei dag med litt småtteri, sier Dahl.

Han presiserer at NOEN utfordringer har det vært.

– Folk kommer ikke opp bakker, og kanskje var farten ned bakken litt for stor, så de tok en liten tur opp på fortauet eller ned en skråning eller noe.

– Så .... bør vi la bilen stå?

– Vi har ikke noen grunnlag for å komme med en sånn konklusjon. Som bilist må du jo tenke litt på risikoen ved å kjøre. Men det gjelder jo alle andre dager også, ikke bare de dagene hvor det kommer litt hvitt fra oven.

Det er vinter, melder MET

Greit. Takk! Vi ringer Meterologisk institutt.

– Det er vinter! Og om vinteren snør det, sier en lett sarkastisk moldenser som har vakt på pressetelefonen hos våre alles favorittmeteorologer i Meteorologisk institutt.

– Det blir jo fort trøbbel i Oslo, for å si det sånn, sier Ingrid Bentsen, som er vakthavende meterolog.

Bentsen forteller at det meste som skal komme av snø nå er kommet, og at det vil gi seg utpå ettermiddagen tirsdag.

– Det kan bli opptil 10-15 cm i løpet av disse 24 timene, men det meste har nok kommet allerede, sier hun.

– Ingen fare for enorme snømengder?

– Nei, i morgen kan det kanskje komme fem millimeter.

– Fem MILLIMETER? Det er jo ingenting!

– Ja, altså, fem millimeter nedbør. Det blir fem centimeter snø. Jeg glemte å oversette.

– Men bør vi kjøre bil?

– Vi har ikke sendt ut noe farevarsel nei, og det kommer vi heller ikke til å gjøre. Men det betyr ikke at det ikke er lokalt vanskelige kjøreforhold.

Bentsen forteller at de har sendt ut farevarsel for Østfold, Vestfold, Telemark og Aust-agder. Så om du skal kjøre helt til andre fylker kan det være et poeng å være ekstra obs. Men Oslo og Akershus skal altså være nokså trygt foreløpig.

Biler har snurra, trikk har kræsja

For sikkerhet skyld ringte jeg politiet sjøl også.

– Fra tidlig ettermiddag begynte det å tikke inn veldig mange trafikkrelaterte hendelser. Det var biler som spant, et vogntog som sto fast på sollihøgda. En ulykke på E6 hvor flere biler har snurra, og noen busser i Strømsveien som sto og spant. Og på Grønland har vi hatt en bil og en trikk som har vært i hverandre.

Dette forteller Line Skott, som er operasjonsleder i Oslo politidistrikt, når vi ringer, litt seinere på kvelden.

– Det var veldig mange samtidig en periode, sier hun.

Skott forklarer at de da hadde tett kontakt med trafikksentralen, og at myndighetenes ansvarlige for strøing og salting har måttet trå til i løpet av kvelden.

– Sånn som det ser ut nå har det virkelig hjulpet!

– Aha, så nå er faren over?

– Ja, i hvert fall oppdragsmessig er det mindre trafikkuhell nå. Det har nok hjulpet en del, det kan jeg nok si.