Oslo

Bassenget skal bli større. 50 ganger 25 meter blir den nye størrelsen på Oslos badestue nummer en. Det skal bli et eget stupebasseng inne. Eget varmtvannsbasseng også.

Dessuten skal utebadet bli bedre enn det er i dag, og hvis de får det til skal det komme en permanent flerbrukshall i samme prosjekt.

Ja, det er mye fine planer for det nye Tøyenbadet. Spørsmålet er bare hvor lang tid det skal ta å få det på plass. Tross alt finnes det ennå ikke arkitekttegninger eller noen konkret plan om hvor mye det skal koste. Og ikke en eneste gravemaskin har tenkt seg til bakkene ved Ola Narr på en god stund ennå.

Detaljprosjekt

For en sånn prosess er veldig lang og omstendelig. Først skal man lage et forprosjekt. Så skal det ses på og kontrollsjekkes av noen eksterne. Så skal man lage en kostnadsramme, som settes gjennom et budsjettvedtak i bystyret. Det siste skal vanligvis skje i budsjettbehandling på høsten.

Etter det kan man sette i gang med det som kaller detaljprosjektering, hvor man finner ut hvordan badet virkelig skal bli.



Splitter nytt stupetårn. Illustrasjon: Asplan Viak

I dag er Tøyenbadet et sted mellom forprosjektet og den eksterne kvalitetssikringa. Dermed skulle i prinsippet ingenting mer skje før godt ute i 2019. Men det er der idrettsbyråd Rina Mariann Hansen nå hopper over et forsinkende mellomledd, og nå setter i gang med detaljprosjektering før tida.

– Det vi gjør nå er å flytte om på tjue millioner kroner, sier byråd Hansen.

Pengene ble satt av på revidert budsjett nå i forrige uke.

– I stedet for at vi skal sitte og vente helt til kostnadsrammen vedtas i desember.

– Hva blir da den endelige prislappen?

– Det kan vi ikke si noe om ennå. Men vi har satt av én milliard, og det kommer til å koste minst dét.

Revidert budsjett

Det endelige budsjettet får vi altså først i budsjettet. Til høsten.

Men prosjektet er ikke det eneste som har fått penger på revidert Oslo-budsjett nå i våres.

Da Robert Steen la fram budsjettet i forrige uke var det også satt av 49 millioner kroner til forebyggende arbeid blant unge.

I tillegg satte byrådet av 900 millioner i ekstraordninære avdrag på lån.

Kommunen bruker også 100 millioner kroner på gjennomføringen av «miljøhovedstadsåret» 2019, hvor Oslo skal være europeisk miljøhovedstad.

Og sist, men kanskje ikke minst, har byrådet foreslått å sette av 45 millioner kroner til å reparere skadet asfalt etter den kalde og snø- og isrike vinteren.

Budsjettet skal behandles og vedtas av Oslo bystyre på det siste bystyremøtet før sommeren, onsdag 20. juni.

