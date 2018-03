Oslo

For noen år siden husker jeg at Vålerenga møtte Odd på Ullevaal, og etter å ha leda 1–0 store deler av kampen klarte Enga å få et mål i ræva helt i sluttsekundene. Det var selvfølgelig utrolig bittert å miste to poeng på tampen, og det føltes ekstremt ufortjent at skienslaget skulle klare å rane til seg en uavgjort. Typisk Vålerenga.

Les også: Han er Vålerengas viktigste offensive våpen

På vei mot T-banen etter kampen møtte jeg en kompis som holder med Odd, og som hadde sett kampen fra motsatt sving. At poengdelinga var et ran syntes han selvfølgelig at var fullstendig latterlig. Odd hadde vært det førende laget hele matchen, og hadde hatt to skudd i stanga, mente han. Om resultatet var urettferdig så var det fordi Odd hadde fortjent en seier!

Det lille intermessoet utafor Ullevaal minner meg på hvordan det som fotballsupporter er lett å tenke at kjipe opplevelser på banen alltid rammer ditt lag, og kun ditt lag.

Hvert år er jeg hellig overbevist om at Vålerenga har en mye høyere frekvens av baklengsmål på overtid, feilaktige dommeravgjørelser i vår disfavør og atal oppførsel fra motstandere enn alle andre lag til sammen. Den antakelsen er helt sikkert like riv ruskende gal hver sesong også, men jeg tror altså at jeg deler den med de aller fleste som er over gjennomsnittet interessert i et norsk fotballag.

Men en sjelden gang har motstanderlaget så lite flyt at man selv som Vålerenga-supporter kan kjenne på at ting går Engas vei. Mandagens sesongåpner mot Kristiansund var et godt eksempel på en sånn kamp.

Les også: I Vålerengas startellever mot Kristiansund var det seks mann fra Stor-Oslo

For hvor bisarr var ikke straffesituasjonen hvor KBK-spissen klarte å skli i det han skulle skyte, og satte ballen i mål via sin egen standfot? Annullert mål, fortvilelse hos KBK, og vantro glede hos VIF. Det som til da hadde føltes som et «typisk Vålerenga»-øyeblikk, siden hjemmelaget hadde fått en billig straffe umiddelbart etter at vi tok ledelsen, ble plutselig til noe så sjeldent som en opplevelse av at ting gikk Vålerengas vei.

Og i kampens sluttminutter, hvor Vålerenga vanligvis er så gavmilde at det får Mor Teresa til å framstå som Onkel Skrue, viste vi plutselig en kynisme som har vært mangelvare på Oslo Øst i årevis. Av en eller annen grunn valgte dommeren i mandagens kamp å legge til seks minutter istedenfor de tre som ble oppgitt etter nitti minutter, og nok en gang føltes det som et «typisk Vålerenga»-øyeblikk. Her lå det i lufta at KBK kom til å putte på overtid av overtida, og frarøve oss to poeng.

Men den gang ei. Vi klarte å stykke opp tempoet i kampen de siste minuttene, og brukte god tid på alle dødballer. Vi spilte rett og slett den typen kjip og destruktiv fotball som halvparten av alle laga i Eliteserien spiller når de møter Vålerenga. Om det var pent kan sikkert diskuteres, men det var ikke estetikken jeg tenkte mest på da dommeren blåste av, og sesongens første tre poeng var i boks.

Om dette betyr at dette er en sesong hvor alt kommer til å gå på skinner for Vålerenga, er det fortsatt tidlig å slå fast, men det er jo lov å håpe. Et lag som skal hevde seg i Eliteserien trenger litt flyt, og mandagens seier på det som er en meget vanskelig bortebane var et usedvanlig godt eksempel på hvordan flyt ser ut.

Les også: Hvis noen var i tvil: Vålerenga mener alvor

Søndag kveld møter vi Odd i årets første kamp hjemme på Valle. Hvis jeg treffer på kompisen min utafor stadionet etter matchen har vi sikkert helt forskjellige oppfatninger av hvilket lag som var best, og hvem som egentlig fortjente å vinne.

Men hvis Vålerenga tar med seg flyten fra kampen mot Kristiansund, så er det han som kommer til å sitte igjen med følelsen av at resultatet var urettferdig.

Les også: Nei, videodømming i fotballen er ingen god idé