Det opplyser kommunikasjonssjef i kommunen, Christian Ekker Larsen, i en pressemelding.

Antallet nærkontakter, altså personer som har vært i nær kontakt med en eller flere av de smittede, har økt med cirka 30 fra i går.

– Vi samarbeider med Bærum og Bergen i tillegg til FHI for å finne de som har vært på festene, skriver Larsen.

Blant de 40 smittede var 37 personer på festene, mens tre personer er blitt smittet av dem som var der. De som har testet positivt holder til i bydelene Vestre Aker, Frogner, Ullern, St. Hanshaugen og Nordre Aker. I tillegg er det fem positive i Bergen og tre positive i Bærum.

Raymond Johansen slår alarm

I tillegg til festene forrige helg, har det også vært flere fester denne helga. Enkelte med så mange som over 100 personer utendørs.

Byrådleder i Oslo Raymond Johansen reagerer strekt på oppførselen skriver VG.

– Igjen må jeg understreke at det er handlingene til hver og en av oss som avgjør hvor raskt vi kommer ut av denne krisen og kan leve normalt igjen. Smittetallene viser at dette ikke er over, sier han til avisen.

Johansen ber folk stille seg noen spørsmål før de går inn døra på fest:

– Er det flere enn 20 deltagere? Kjenner de verten? Er det verdt risikoen å måtte gå ti dager i karantene om noen får påvist smitte?

Og gjentar:

– Vi har å gjøre med et dødelig virus, og det er svært smittefarlig.