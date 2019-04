– Det er jo bare centimetere opp til der folk sover. Jeg får helt vondt

– Vi gikk ut og advarte rett før påske. Og 2. påskedag brant det på Torshov.

Lars Magne Hovtun er vakthavende stabssjef i Oslo brann- og redningssentral (OBRE). Både før og etter påsken har han brukt tida på å advare mot uvettig bruk av avfallssekker. De svære søppelposene har i stor grad erstattet containere når folk vil bli kvitt byggeavfall, men folk plasserer dem inntil husveggene. Det kan bli farlig når det tar fyr.

– Det er jo brennstoff. Hvis det tar skikkelig fyr er det stor fare for at branner kan spre seg inn til leiligheter der folk sover, sier Hovtun.

– Det er absolutt en reell risiko, og noe vi virkelig er bekymret for.

OBRE har denne påsken rykket ut på mange tilfeller av påtente søppelkasser og containere. Enten det er sigarettsneiper, oljefiller eller folk som tenner på, så brenner det ofte i Oslo.

– Alt vi kan gjøre er å sørge for at brannene ikke blir for store, sier han.

To avfallssekker sto i brann på Torshov mandag. Bildet er tatt etter at OBRE slukket brannen. Foto: Oslo brann- og redningsetat

Står inntil vinduer

– Vi er relativt ofte på påtente branner i søppel. Men søppelkasser står vanligvis et stykke vekk fra hus. Dette er jo ikke tilfeldig, noen har tenkt på det. Problemet med avfallssekkene er at man ikke tenker så mye på det. Man bare setter dem der det er mest praktisk, sier han.

– En avfallssekk som står og brenner midt ute på en åpen plass, den er ikke noe stort problem. Den slokker vi. Problemet er når de står helt inntil bygninger, særlig de gamle bygårdene. Her er vi redde for at det kan oppstå svært store branner og at liv kan gå tapt, sier han.

– Sekkene som brant på Torshov i påsken sto langt unna bygningen. Likevel var det stor strålevarme inn, forteller han.

Hovtun forteller også om en situasjon rett før påske. Da gjorde OBRE en inspeksjon på Tøyen og Grünerløkka, og endte opp med å flytte 14 sekker vekk fra husvegger. I tillegg skummet de ned en del sekker.

– Skummet løser ikke problemet, og det er jo noe griseri.

Skum er bare et strakstiltak ved de aller verste situasjonene.

– Det er jo bare centimetere opp til der folk sover. Jeg får helt vondt, sier han.

Likevel påpeker han at OBRE ikke har kapasitet til å reise rundt og fjerne sekker som står farlig plassert. Hovtun mener folk gjerne kan ta ansvar sjøl, og dra sekkene vekk fra veggen.

Disse søppelsekkene har stått helt inntil en bygård på Torshov gjennom hele påskeuka. Foto: Hilde Unosen

Utfordringer

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo heter Arild Hermstad. Han er vikar for Lan Marie Berg. Han bekrefter at de nå jobber med å regulere avfallssekkene.

– Vi ser at bruken av avfallssekker skaper utfordringer både for brannsikkerhet og fremkommelighet for fotgjengere og syklister i Oslo, skriver han i en mail til Dagsavisen.

Hermstad mener sekkene gjør det vanskelig å bevege seg i rullestol eller med barnevogn.

– I dag er bruken av avfallssekker uregulert, men Oslo kommune jobber med å finne bedre løsninger, skriver han.

Vikarbyråden ser for seg nye retningslinjer omtrent som for containere.

Skummelt

– Det er jo ikke noe morsomt. Det er skummelt med sånne branner, sier daglig leder Haakon Irgens i Isekk når vi ringer for å høre om brennende sekker.

Selskapet har solgt de påskegule sekkene siden 2008. Og sjef Irgens mener de tar ansvar og har mye kontakt med kundene for å gi råd og anbefalinger om brannvern.

– Vi er tett på kundene og oppfordrer dem til å ikke sette sekkene nær husvegg. I tillegg oppfordrer vi til å planlegge godt, sier han.

– Føler dere noe ansvar når det brenner?

– Vi føler jo ansvar for å hente alle sekker som blir bestilt. Men det er klart vi er opptatt av brannsikkerheten. Vi ønsker å tilby en tjeneste kommunens beboere etterspør, sier han.

Irgens mener det ikke er noe stort problem med sekker som folk forlater uten å bestille henting av den.

– Det er svært sjelden at vi ikke finner eieren, sier han.

Irgens anslår at et sted mellom 80.000 og 150.000 sekker hentes i Osloområdet hvert år, stort sett fordelt på åtte forskjellige aktører.

