Det er dette de ønsker seg

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): Når en ny norsk OL-debatt igjen er i gang, synes Marit Bjørgen det ferske konseptet med gjenbruk av anlegg høres fornuftig ut.

OL uten publikum

– Vi kan ikke bare klage, vi kan faktisk gjøre noe med det, sa hun på fredagens pressekonferanse på Holmenkollen Park Hotell, bare noen skøytetak fra dagens femmil og morgendagens tremilstrase.

Hun vet hvilke følelser som ligger i en norsk OL-debatt, men synes det er et poeng at det landet som setter mest pris på det og preger sporten totalt, må arrangere det av og til.

– OL i Sør-Korea var vel det mest folketomme mesterskapet jeg har gått i. Jeg skjønner at IOC vil ha OL tilbake til klassiske vinternasjoner, sier hun.

Det er Lillehammer som nå har tatt initiativ til et nytt konsept med hovedfokus på gjenbruk av eksisterende anegg rundt i landet.

Men når både Høyre og Arbeiderpartiet er skeptiske, er det opplagt langt fram.

Det er antakelig OL i 2030 det er mest realistisk å sikte seg inn mot.

Martin som femmilskonge

Da blir ikke Martin Johnsrud Sundby med, men i motsetning til Marit blir han med også i neste OL som går i Beijing om fire år.

Lørdag går han for å vinne sin tredje femmil i Holmenkollen på rad, noen ingen har klart siden Sverre Stensheim gjorde det i 1959, 60 og 61.

Femmila i Kollen er Norges svar på Tour de France. Med den forskjell at det pågår bare en dag.

– Men de første camperne var ute og gravde seg plasser allerede tirsdag. Senest i går var jeg runden og stoppet og hilste på flere. Det er en fantastisk ramme rundt et skirenn og utenom VM og OL er det dette løpet alle vil vinne, sier han.

Overnattet sju ganger

Før han ble aktiv, var han sju ganger på overnattingstur i Nordmarka for å se på opptrinnet.

Jentene går i samme trase søndag. Og Marit Bjørgen mener det er slike renn som skaper ekstra motivasjon.

– Jeg opplevde jo VM her i 2011 under slike tilstander. En OL-diskusjon må se mulighetene i stedet for bare problemene, sier hun.

Martin Johnsrud Sundby kan bli en sjelden Kollen-klassiker hvis han vinner igjen i dag, men han har aldri vunnet rennet i skøyting.

Han synes det er stort at hele stafettlaget fra OL i Pyeongchang går, inkludert debutanten Johannes Høsflot Klæbo.

– Han vil ikke få sjokk fysisk, men han vil oppleve et leven han aldri har opplevd før, sier Martin Johnsrud Sundby.

Også han ønsker seg en gammeldags femmil med intervallstart. I følge ham selv ønsker 84 prosent av løperne i verdenscupen det.

Lørdagens femmil starter klokka 14.30 og gås som fellesstart i fristil.