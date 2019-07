Siste helgen i august kan du høre klassisk musikk og elektronika samspilt på måter du kanskje aldri har hørt før. For, med festivalen Oslo Classics skal hovedstadens publikum få anledning til å bli kjent med klassisk musikk på en mer rocka måte enn vanlig.

Noe helt nytt

– Der oppe, der skal DJ-en sitte, mens her på scenen spiller Kringkastingsorkesteret, forklarer Paal Mangerud, gründer med lang erfaring fra Oslos uteliv, blant annet Blå. Sammen med pianist og festivalpartner Bendik Finnerud har han stor tro på at folk vil finne veien til Pyramidescenen ved Salt i slutten av august.

De lover at publikum som legger veien til utescenen Pyramiden ved Salt kommer til å få seg konsertopplevelse de aldri har hatt maken til. Publikum vil få høre innslag av komponister som Stravinsky, Shostakovich, Holst, Ginastera og Prokofjev, kombinert med elektronisk musikk, og de håper det vil tiltrekke seg et yngre publikum enn de som vanligvis går på klassiske festivaler.

– Satsene vil bli spilt rytmisk – det som kalles attacca, noen ganger også i redigert utgave. Dette vil holde publikum på tå hev gjennom hele programmet, lover pianist Bendik Finnerud, som er kunstnerisk leder.

– Målet er å lage en festival som tiltrekker seg publikum fra begge sjangre, både klassisk og elektronika, sier Paal Mangerud.

– Men trenger Oslo en ny festival?

– Vel, vi syns jo det. Jeg vil ikke si noe galt om de klassiske festivalene vi allerede har i Oslo. det er mye bra innhold, bra musikere og alt det der. men jeg er ganske lei av festivaler i kirker og andre ærverdige bygg, som stort sett tiltrekker seg pensjonister. Jeg føler at klassisk musikk trenger akkurat det motsatte. Derfor vil vi nå ut et bredere lag av befolkningen, sier Bendik Finnerud.

Galskap

Ifølge de to er Oslopublikummet over hakket interessert i konserter og frekventerer flere konserter i året enn publikum i våre naboland. Men å arrangere en festival med så mange musikere er et vanvittig

– Det er et galskapsprosjekt og egentlig ligger det altfor mye arbeid bak det. Om man kan jo se for seg kostnadsrammen på dette framfor bare det å booke vanlige artister. detter er remmer og tøy og pantesetting av hus, bil og bikkje, smiler Paal Mangerud.

– Hva er det som får dere til å kaste dere utpå med dette?

– Fordi det er gøy. Fordi vi tror på prosjektet. Og fordi vi vet at det blir magisk!

Oslo Classics program

Klassisk

* Catharina Chen fremfører satser fra Vivaldis Årstidene.

* Eli Kristin Hanssveen fremfører satser fra Puccinis operaer.

* KORK spiller to unike programmer for orkester (uten solist) begge dagene.

Elektronisk

* Carl Craig (US) er hovedartist for 30. august med albumet Versus, som han tidligere har spilt sammen med et fransk symfoniorkester. Denne utgaven er derimot en helt ny versjon skrevet utelukkende for denne konserten med KORK.

* Yoshinori Hayashi (JP) er hovedartist for 31. august med albumet Ambivalence. Albumet er i utgangspunktet helelektronisk, men har nå blitt skrevet om til et heftig samspill med KORK.

* I tillegg kommer en rekke unge og fremadstormende norske og utenlandske musikere