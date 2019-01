NSB kjøpte i fjor over 33.000 bussavganger for tog. Denne sommeren er det ventet dobbelt så mange avganger med buss for togpassasjerene. Det betyr at over 400 busser vil være ute i trafikken samtidig, for å sikre at togpassasjerer og pendlere kommer fram.

– Vi oppfordrer alle som kan, å ta ut ferie i perioden det er buss for tog. Men det er en utfordrende situasjon. Vi opplever passasjervekst over mange år, så det er svært mange reisende vi skal gi et alternativ, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB til NRK.

Det er spesielt Drammenbanen og Østfoldbanen i det sentrale østlandsområdet som vil bli hardest rammet. På strekningen Asker-Drammen blir det buss for tog i seks uker, fra 22. juni til og med 5. august. Fra 6. juli til 22. juli blir det også stengt mellom Skøyen og Asker. Det vil da være helt stengt fra Skøyen til Drammen.

Bane Nor har ansvaret for arbeidene som skal gjøres på sporene. Det er vedlikehold av Lieråstunnelen på Drammenbanen og arbeidet med Follobanen som fører til at togpassasjerene må over på buss i Intercity-området.