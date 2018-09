Oslo

– Groruddalen har like mange innbyggere som en middels norsk småby. Så hvorfor skulle vi ikke ha en egen litteraturfestival, med alle historiene som finnes her?

Helene Heger Voldner stiller spørsmålet. Hun er festivalsjef for Groruddalen Litteraturfestival. Den åpnet allerede i går, med et mestermøte mellom osloforfatterne Zeshan Shakar, Lars Saabye Christensen og Tove Nilsen. Gjennom uka er det arrangementer for barn, ungdom og voksne, på dag- og kveldstid, med og uten forfattere fra Groruddalen på scene. Og fredag kveld er det duket for et annet av arrangementene festivalsjefen gleder seg aller mest til:

– I «Det morsomste jeg har lest» på Furuset skal Hilde Hagerup, Ragnar Hovland, Erlend Loe og Knut Nærum snakke om morsomme bøker, med Shabana Rehman som ordstyrer. Jeg tror det blir kjempegøy, sier Voldner.

Langkaia

I morgen starter også en annen litteraturfestival i Oslo. Den har fått navnet God natt Oslo, etter Lillebjørn Nilsen-sangen som blant annet sveiper innom området mellom Vippetangen og Børsen, Langkaia.

– God natt Oslo er for et litteraturinteressert publikum som også er interessert i gode samtaler. Den finner sted på Salt på Langkaia. Det er der både «Karens jul» av Amalie Skram og deler av «Sult» av Knut Hamsun utspiller seg. Et sted med rik litterær historie. I mange år har det vært et trafikkryss. Nå gjenoppliver vi den litterære arven, sier festivalsjef Synne Øverland Knudsen til Dagsavisen.

Lesero vs. festivalprat

I motsetning til de fleste litteraturfestivalene som arrangeres eller har blitt arrangert i Oslo, er God natt Oslo frittstående, ikke drevet av et forlag.

– Det var viktig for meg at vi skulle være kunstnerisk uavhengige, med et uavhengig råd som kuraterer forfattere de mener står for kvalitet, sier Synne Øverland Knudsen.

Hun var også med å skape Ferdigsnakka, en type lydboksingler der litteratur møter musikk, samt forlaget Fanfare.

– Jeg har brukt mye tid på å tenke på hvordan litteratur kan fungere i et live-format. Hva skjer når man forlater den fine aktiviteten man gjør alene, altså lese, og lager noe rundt? Det er ikke så lett. Men man må stole på bøkene og samtalen de skaper, og så må man uansett være veldig klar på at lesing og bokarrangementer er to forskjellige ting. Festivaler kan kontekstualisere bøkene og bygge fellesskap rundt dem. Da jeg diskuterte dette med en venn sa han at han likte hvordan bøker kan åpne opp for politiske og eksistensielle samtaler med andre. Da trenger man et rom eller en plass for at samtalen skal finne sted, sier God natt, Oslo-sjefen.

Ingen konkurranse

I Groruddalens tilfelle et bibliotek. Eller egentlig fire.

– At festivalen finner sted på fire biblioteker gjør at det blir litt større avstand mellom scenene enn på en del andre festivaler. Fordelen er at folk allerede kjenner biblioteket sitt. Bibliotekene er viktige som møteplasser, og med mange arrangementer ønsker vi å skape flere gode møter mellom alle som kommer. Vi håper folk tar turen fra hele byen. Mange som syns det er ok med tjue minutter på banen til sentrum, vil bli overrasket over hvor kort det faktisk er til Groruddalen, sier Helene Heger Voldner.

Begge festivalsjefene lover at de ikke konkurrerer mot hverandre selv om festivalene arrangeres på likt, og at de håper at mange besøker begge to. Neste år vil de prøve å unngå overlapp i tid.

– Vi fyller dels ulike, og dels overlappende behov. Det er rom for oss begge, sier Synne Øveland Knudsen.

Forfattere i åttiåra

Til God natt Oslo kommer flere høstaktuelle norske forfattere, men også et knippe utenlandske navn som ikke har nye bøker i norsk oversettelse akkurat nå.

– Alle er valgt fordi de skriver gode bøker. Men om jeg skal finne en fellesnevner, så er det at det er en energi der. Forfatterne adresserer noe som er viktig nå, sier noe om tida og åpner slik for en større samtale. De står for noe. Ta for eksempel engelske Nell Dunn, som har brukt hele sitt skrivende liv på kvinner i arbeiderklassen. Nell Dunn er 82, og skal møte danske Emma Holten, som er 27 og en viktig feministisk stemme. Jeg syns også det er utrolig kult at vi har to personer over åtti år som fremdeles er vitale, tenkende og inspirerende mennesker på programmet – Nell Dunn og Vivian Gornick (83), sier Synne Øverland Knudsen.

Badstubøker

Og så blir det bøker i badstua, lover hun.

– Salt har en av verdens største badstuer, med plass til over hundre mennesker. Der skal vi ha Sauna Sessions. Seksti grader, forfatterne nederst – med badekåpe – og publikum i trappene oppover, og mulighet til å bade i fjorden eller i en stamp etterpå. Men alle må ha badetøy og det er håndklær til leie, altså, dette er ikke nakensauna. Og om folk ikke har lyst å kle av seg i det hele tatt, kan de velge blant mye annet på de andre scenene våre.

