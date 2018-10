Oslo

I år hadde vi rekordtidlig seriestart, samtidig som vinteren var streng. Det førte til mange problemer, masse kritikk og lave tilskuertall. Første runde ble spilt 11. og 12. mars. Gullkandidatene Sarpsborg 08 og Rosenborg møttes til storkamp i Sarpsborg, og bare 5.200 tilskuere møtte opp i kulda. Like mange så Godset mot Stabæk på Marienlyst, mens bare 4.466 så Odd møte Haugesund i Skien. I Bodø, der kampen ble midlertidig stanset på grunn av kraftig snøvær, møtte bare 3.400 opp for å se Glimt – Lillestrøm.

De kampene ble i hvert fall gjennomført. Sandefjord – Ranheim, Tromsø – Strømsgodset, Stabæk – Start og Ranheim – Brann ble alle utsatt. Sistnevnte kamp ble avlyst da dommeren inspiserte banen. Beslutningen ble tatt én time før avspark, med hundrevis av Brann-fans i Trondheim. Folk som har brukt tusenvis av kroner på reisen. Mange med fly, og noen med buss. Kunne du tenke deg å kjøre buss fra Bergen til Trondheim midtvinters?

Til andre serierunde i Oslo måtte Vålerenga måke stadion på dugnad før møtet med Odd. Bare 6.000 møtte opp. Så klubbene taper millioner, spillerne risikerer skader på dårlige baner, fans uteblir og føler seg fremmedgjort og overkjørt.

Argumentet for seriestart i snøføyka er at dette ville gjøre norsk fotball bedre internasjonalt. Nå har serien blitt gradvis strekt over mange år, og vi har ikke blitt noe bedre. Snarere verre.

Så nå har man bestemt at vi bare skal ha tidlig seriestart i mesterskapsår. Selvsagt med spillefri når det er VM og EM og sånn, uansett om vi kommer med eller ikke. I årets VM var det for øvrig kun én spiller fra Eliteserien som ble tatt ut. Vår egen og Islands Samúel Kári Fridjónsson. For å toppe det hele så overlappet sommerpausen til Eliteserien bare delvis med VM, slik at vi allikevel måtte unnvære Fridjonsson i tre viktige kamper. For et opplegg.

Nordmenn assosierer fotball med gress, sommer, sol og hygge. Ikke mørke vinterkvelder med frosne føtter på iskalde betongtribuner.

Men det får man likevel en dose av. Serien skal fortsatt spilles til sent på året. Veldig sent. Cupfinalen i 2019 skal spilles 8. desember. Du leste riktig. I fjor klarte de ikke engang selge ut cupfinalen, så da prøver de å gjenta den suksessen. Til sammenligning: Da vi vant cupen i ’97 gikk finalen 26. oktober.

I 2022 skal dog serien avsluttes tidlig i november, fordi VM i Qatar går fra 14. november til 18. desember. Et bloddryppende VM som er bygget på drap, slavearbeid og brutal storpolitikk, og hvor VM nå har blitt en politisk brikke i konflikten mellom Qatar og deres enda mindre hyggelige nabo Saudi-Arabia. Et VM jeg mener Norge bør boikotte kvalifiseringen til, både av humanitære og moralske årsaker. Og et VM Lise Klaveness, nyslått direktør for elitefotball i NFF, har sagt hun vil boikotte personlig dersom Norge kommer seg dit. Bravo!

Fakta er at Norsk fotball er dårligere enn på lenge, så hva skal man gjøre? Hva med å tilrettelegge for publikum? Sett ned prisen på landskampene, og legg til rette for at vanlige folk, breddeklubber OG syngende supportere skal komme – i stedet for å motarbeide dem. Og spill kampene rundt i Norge. Storkampene skal spilles på nasjonalarenaen i Oslo, men la folk i andre byer få litt landslagsfotball, de også.

Når det gjelder klubbene, se til Tyskland. Ikke bare toppen. Se ned på 2-3-4-nivå. Glem gratis WiFi og sånn, men la klubbene dyrke sin kultur. Spill på lag med lokalsamfunnene og folka rundt klubbene, heller enn å se på dem som kunder som må innrette seg dine åpningstider og vilkår. Se på engasjerte supportere som en ressurs, ikke en trussel. Se med blide øyne på tifo, sanger og tribunekultur. Og dersom vi er skikkelig gærne, hva med å få til ølsalg på stadion til ansvarlige, myndige voksenpersoner? Det er faktisk mulig i omtrent alle andre land uten at tredje verdenskrig bryter ut.

Kort sagt: Norsk fotball må spille på lag med folket. De må finne sjela si.

VIF-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren, Kjell Henning Thon og Truls Toftnes skriver i Dagsavisen hver fredag under vignetten Aperopet.