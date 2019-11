– Hele livet mitt står på spill. Alt jeg har bygd opp fra jeg var ung. Alle de 25 årene jeg har jobbet, forteller Renate Nordby (47) gråtkvalt.

– Jeg overlever ikke hvis ikke noen er snille med meg og gir meg penger.

Nordby er en av et hundretalls demonstranter som lørdag formiddag inntok Karl Johans gate i Oslo. I motsetning til protestene som herjet hovedstaden tidligere i oktober, var det en lavmælt gjeng som satte seg ned på gatehjørnene. Som sine med-demonstranter, har Nordby på en gul t-skjorte med ordene «gi oss tryggheten tilbake».

De demonstrerer nemlig mot innstrammingen av arbeidsavklaringspengene (AAP). De krever at kuttene reverseres.

Krever at ordningen reverseres

Videre krever de «at folk sikres økonomisk trygghet og mat i kjøleskapet til de er endelig avklart mot arbeid eller uføretrygd». De krever også at NAV får rutiner og ressurser til nødvendig oppfølging av og avklaring.

Siden januar 2018 har regjeringen kuttet ned på ordningen. Det har ført til at flere har mistet støtte, eller blitt nektet forlengelse.

I oktober kom det frem at regjeringen også vil kutte kraftig i støtten til unge mottakere. Per dags dato er minstesatsen på 198.000 kroner. Regjeringen vil redusere den til 130.000 kroner. Regjeringen vil også avvikle ung ufør-tillegget i AAP, for alle nye mottakere. Kuttene vil gi en innsparing på 119 millioner kroner i 2020. Ifølge regjeringen skal pengene brukes til å styrke Navs oppfølging av unge mottakere.

Lever uten inntekt

Lørdagens demonstranter fordelte seg i to puljer: En gruppe med «tigger»-kopp og plakat, og en stående mens de delte ut løpesedler til forbipasserende.

Tigger-koppen står som en symbolsk protest:

– Fordi jeg lever uten inntekt, forklarer Nordby.

I forkant av protesten meldte 135 seg på, mens 681 meldte sin interesse på Facebook. Opp mot 20.000 syke og uføre er rammet av AAP-kuttet, står det på demonstrantenes løpesedler.

Stiller opp for berørte

Flere av de demonstrerende møtte opp på vegne av syke og berørte, som ikke kunne komme selv.

Kathrine Larssen (27) gikk tidligere på AAP selv.

– Nå kjenner jeg folk som er rammet og som ikke har penger til å bo der de bor, sier hun.

– Det rammer mange. Det er viktig at alle har penger og kan leve.

Hun deltar i dagens demonstrasjon med venninnen Ina Hansen (25).

– Jeg støtter saken. Det trenger mer oppmerksomhet. Alle fortjener å bli hørt, uansett hva det er, forteller hun.

– Jeg føler folk burde bry seg litt mer.

Tror ikke folk vet

Det er Njål Ekern (49) enig. Også han deltar på vegne av noen som ikke kunne møte opp selv.

– Det er gjort innstramninger i velferdsgodene til de som har det verst, de som er uten jobb og har mistet jobb og er syke. De går inn i en periode hvor de får null utbetaling. Da går det mot sommeren, så får du null penger, jula kommer, du får null kroner, julen er ferdig og du får fortsatt null kroner.

Ekern tror mange ikke er klar over situasjonen til de som blir rammet.

– Jeg tror mange tror du betaler skatt, så får du tilbake fra det offentlige når du trenger det. Det er helt riktig for de aller fleste, men likevel er det tusenvis som går inn i perioder hvor de ikke får noe, forteller han, og legger til:

– Det tror jeg ikke folk vet.

For å sette lys på saken, bruker han dagen på å dele ut løpesedler med informasjon.

– Hvis folk kunne fått forståelse for at det er sånn, kunne man kanskje gjort noe med det.