DeLillos-favoritt fikk Øya-drøm oppfylt

Oslo

Poptrioen No. 4 har fått i oppdrag å åpne Øya-lørdagen – akkurat slik de hadde drømt om.

No. 4 ble av deLillos erklært som «vårt favorittband» da de tok dem med på plateinnspilling i fjor vår.

Folkekjære band

Lørdagens første konsert ut har tradisjonelt vært gitt et folkekjært band – med navn som deLillos selv, Knutsen & Ludvigsen, Bigbang, Midnight Choir og Bigbang på plakaten tidligere år – for å trekke helgetrøtte publikummere ut av sengen og inn i parken.

Oppvokst i Oslo

– Vi hadde jo til og med en låt hvor vi tullet med at vi ikke hadde lyst til å spille på Øya siden vi regnet med at de aldri kom til å spørre. For oss som er oppvokst i Oslo er jo dette en av de kuleste tingene man kan bli spurt om! heter det fra vokalist Emilie Christensen.

No. 4 sørger for å varme opp publikum til sin kommende konsert med å slippe musikkvideoen til sangen «Oslo forteller», som er hentet fra deres siste og spellemannsnominerte skive. Videoen er regissert av André Chocron, og satt sammen av materiale fra kortfilmen «Oslo forteller».

«Overbevisende lykkelig»

Dagsavisens Geir Rakvaag trillet i høst en femmer på terningen for No. 4s andrealbum «Hva nå».

«Den positive tonen varer albumet gjennom. Sjelden hører vi så mange sanger som er så overbevisende lykkelige», skrev den erfarne anmelderen. «At No. 4 kommer til å fortsette fremgangen virker rimelig sikkert», konkluderte han.

Les anmeldelsen: Det andre fra de tre i No. 4

Øya er også klar med en annen norsk artist, Thea & The Wild, som stiller torsdag på Øya-scenen, samt newzealandske Marlon Williams, som spiller samme festivaldag.