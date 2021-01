Det er første gang dørene stenges siden i fjor vår, da pandemien startet.



– Deichman stenger fordi pandemisituasjonen nå er så uavklart, etter utviklingen i Nordre Follo, at vi anser stenging som et nødvendig og viktig bidrag for å hindre smittespredning, sier biblioteksjef Knut Skansen i en pressemelding.

– Beslutningen om å stenge ble tatt fredag kveld, så vi trenger noe tid på å få oversikt over hvordan vi skal betjene lånerne mens bibliotekene er stengt, sier biblioteksjefen, som skriver at det er umulig å svare på nå hvor lenge bibliotekene skal holde stengt..

– Hvor lenge vi holder bibliotekene stengt, er umulig å svare på nå. Det mest sikre er at Deichman ikke ønsker å ta noen sjanser i denne situasjonen, sier Skansen.

Deichman stengte også alle bibliotekene 12. mars i fjor, men har holdt dørene åpne gjennom sommeren og høsten.