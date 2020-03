Deichman snur: SIAN får ikke ha møte på Oslo-bibliotek

Organisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge», SIAN, skulle avholde et årsmøte på Oslo kommunes bibliotek Deichman på Majorstua denne uka. Dette har vekt store protester og debatt i sosiale medier, og har vært omtalt i nettavisa Vårt Oslo.

Men i en pressemelding i dag melder Deichman at de snur, og at organisasjonen har fått beskjed om at møtet er avlyst. Begrunnelsen er sikkerheten og bibliotekdriften.

«De sikkerhetsmessige hensyn, både for lånerne og for SIAN, tilsier at det ikke er forsvarlig å opprettholde møtet hos oss», står det i pressemeldingen fra Deichman.

«Mange av reaksjonene kommer fra lånere som oppgir at de vil føle seg utrygge i biblioteklokalene», står det videre.

Skal være åpen arena

«Vi vurderer risikoen for uønskede hendelser og følelsen av utrygghet for våre lånere som høy, eksempelvis for eldre, ungdom, mennesker med minoritetsbakgrunn og barnefamilier», melder Deichman videre.

– Uansett hva jeg eller andre Deichman-ansatte måtte mene om SIAN, skal biblioteket skal være en åpen arena for demokrati og fri meningsutveksling. Samtidig har vi et ansvar for at alle som bruker biblioteket, skal kunne føle seg trygge her. I denne situasjonen har vi kommet fram til at det siste hensynet må veie tyngst.

Det uttaler biblioteksjef Knut Skansen i Oslo kommune i meldingen.

Ble bråk

Forrige gang SIAN arrangerte noe større i Oslo var på Tøyen Torg i høst. Da møtte mange hundrevis av motdemonstranter opp, og lagde folkefest mot rasisme på hele torget. I løpet av dagen ble minst tre personer arestert, fem personer bortvist, og flere skal ha kastet egg, frukt og flasker mot SIANs folk.

Da skrev Dagsavisen på lederplass at det burde være mulig for bydelen å sette ned foten mot SIAN-møtet.