Oslo

Barne- og ungdomsbiblioteket, det første i sitt slag her til lands, kan nemlig få den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA sin fine pris for «Årets offentlige bibliotek».

28. august blir det hele avgjort under IFLA-kongressen i Kuala Lumpur, Malaysia, fremgår det av pressemeldingen.

– Vi på Deichman er utrolig stolte over at Deichman Biblo Tøyen er nominert til denne prisen. Dette er et resultat av to ting: Den strålende innsatsen fra de ansatte og brukerne på Biblo, og Oslo kommunes satsing på å styrke biblioteknettverket i hovedstaden vår, sier biblioteksjef i Oslo, Knut Skansen.

De andre nominerte bibliotekene er Austin Central Library (USA), Villa-Lobos Park Library (Brasil), KopGroep Bibliotheken (Holland) og Tampines Public Library (Filippinene).

Biblo Tøyen kan fra før av skilte med Norsk Bibliotekforenings pris «Årets bibliotek 2017». (NTB)

