– Slutt å kødd med Oslo, Trygve! Du er en del av den politiske eliten sjøl, skrev byrådsleder Raymond Johansen på Facebook torsdag, og overfor Dagsavisen utdypet han:

– Det må være mulig å ha diskusjoner om utfordringer i distrikts-Norge uten å karikere Oslo og folka som bor her.

Bakgrunn for byrådslederens kraftsalve, er en løpende debatt om den norske eliten der Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum spiller en hovedrolle.

LES OGSÅ: Nestlederen tar Vedum i forsvar: – Senterpartiet peker på helt reelle interessemotsetninger. Det må vi få lov til uten å bli kalt populister

– Jeg er byråkrat på sykkel selv

Ikke sjelden, som i et nylig intervju med Klassekampen, anklager Vedum en elite i Oslo for ta beslutninger uten å kjenne til konsekvensene det har for folk ellers i landet.

Han henviste i Klassekampen-intervjuet til sine motstandere i rovdyrpolitikken som «dem som tar elsykkelen på vei til departementet».

Leder i Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, rister på hodet av de mange reaksjonene mot Vedums elitekritkk, inkludert den fra Oslos byrådsleder.

– Jeg er en byråkrat på sykkel i Oslo selv, og jeg mener ærlig talt at slike beskrivelser ikke polariserer debatten på den måten en del vil ha det til, sier hun til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Senterpartiet når nye høyder på Klassekampens og Nationens første meningsmåling i 2019. Med 12,5 prosent går de forbi Frp med et halvt prosentpoeng

– Polariserer ikke debatten

– Trygve skjønner utfordringene for den jevne Oslo-innbygger, og jobber faktisk hver dag for å gjøre hverdagen bedre. For eksempel er Sp på Stortinget den største forsvareren av å bevare Ullevål sykehus og for at Aker sykehus skal opp og stå igjen. Med Sps alternative statsbudsjett ville Oslo fått nesten 90 millioner mer til å gi innbyggerne gode tjenester med, sier hun.

– Men hvor fruktbart er det egentlig når kritikken tidvis rettes mot et ansiktsløs elite inne i Oslo?

– Jeg vet ikke om jeg er helt enig i den virkelighetsbeskrivelsen. Vi sier fra om at vi vil ha politikk for små forskjeller både geografisk og sosialt.

– Det er greit nok, men Sp-lederen retter tidvis kritikken mot en eller annen elite i Oslo. Hvor god debatt gir det, synes du?

– Jeg er en byråkrat på sykkel i Oslo selv, og jeg mener ærlig talt at slike beskrivelser ikke polariserer debatten på den måten en del vil ha det til. Det jeg skulle ønske meg når Raymond Johansen sier at Trygve ikke må kødde med Oslo, er heller en debatt som handler om sakene og forskjellene, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ingen har lenger vei til makta enn osloborgere

– Jeg tror det dreier seg mer om en litt mer grunnleggende kritikk av at du har en gruppe mennesker som har makt og myndighet, og som kanskje snakker mest med hverandre og ikke har så god kontakt med folk som bor ellers i landet, sier Sandkjær.

– Er ikke dette en karikering av helt vanlig oslofolk som jobber i departementer, direktorater eller andre deler av forvaltningen?

– Nei, jeg synes ikke det. Jeg mener at Trygve drar opp en debatt om at vi har forskjeller, og det tror jeg Raymond Johansen er enig i. Og at de som opplever at de ikke blir hørt, føler avmakt, sier hun, og legger til:

– Ingen velgere har lenger vei til makta enn osloborgere. Det sitter 59 mennesker i Oslo bystyre som representer 700.000 innbyggere. Ingen andre kommunestyrer rundt om i landet har så stort forholdstall. Og det er tross alt innbyggerne i hovedstaden som lever med konsekvensene av regjeringas sentraliseringspolitikk, med høye boligpriser og kø på veiene. Å ha en politikk for hele landet betyr også mindre press og stress for innbyggerne i hovedstaden, sier Sandkjær.

Oslo Sp har ikke oppslutning nok til at partiet har plass i Oslo bystyre. På en Oslo-måling i desember fikk Sandkjær og hennes Sp-kolleger i hovedstaden 0,9 prosent.

Oslos senterpartister trenger flere stemmer enn som så, men ifølge Sandkjær har partiet vært inne med én representant på et par enkeltmålinger i løpet av de siste året. Hun håper på drahjelp fra Sp-suksessen på riksplan foran høstens lokalvalg.