I 2015, rett etter at Raymond Johansen og de rødgrønne vant makta i Oslo for første gang på 18 år, hadde åpenbart konsulentbruken tatt av i kommunen. Et knallhardt vedtak ble banket gjennom i byrådet, og tatt til etteretning av bystyret. Der sto det at man fra nå bare skulle bruke konsulenter der det er «absolutt nødvendig».

Fast ansatte skulle foretrekkes i stedet for konsulenter der det var tale om «aktivitet av en viss varlighet».

Dokumentet inneholder en rekke punkter om hvordan alle deler av kommunen skulle få ned konsulentbruken. Og til slutt sto det at «de foreslåtte tiltak forventes å gi en klar nedgang i konsulentbruken i Oslo kommune». Byrådssaken er signert byrådsleder Raymond Johansen og daværende finansbyråd Robert Steen.

Som Dagsavisen meldte i helga: Siden da har konsulentbruken i Oslo kommune økt med drøye 50 prosent.

Spinnvilt

Nå reagerer Rødt, som har vært støtteparti for de rødgrønne i Oslo, kraftig.

– Dette er jo spinnvillt. Det har jo bare eksplodert. Det blir mer og mer og mer, sier gruppeleder Eivor Evenrud.

Hun trekker stadig fram vedtaket fra 2015, men er skuffa over at det ikke blir fulgt opp.

– Det er jo bare tull. Ingenting tyder på at det gjøres noe aktivt for å få ned konsulentbruken, sier hun.

Nå lurer hun på hvor mange timer med konsulenttjenester kommunen egentlig har fått for de 2,3 milliardene.

Latskap og sløseri

Overfor Dagsavisen forklarte nåværende finansbyråd Einar Wilhelmsen fra MDG at konsulentbruken særlig har gått til to store prosjekter: Fornebubanen og det nye vannforsyningsanlegget på Huseby. Dessuten skal innkjøpet av nye Oslotrikker medført mye konsulentbruk.

Evenrud mener kommunen da heller bør vurdere å ansette folk fast.

– I alle budsjettbehandlingene har de lovt bot og bedring og skylt på ett eller annet prosjekt. Og så øker konsulentbruken gang på gang på gang likevel, sier hun.

– Når vi bruker 2,3 milliarder i året på noe, så skjønner alle at det går an å planlegge for at dette er noe vi bør ha fast.

Hun viser til at Oslo har ansatt en kommunegeolog, og mener det er innlysende at man har bruk for denne typen stilinger.

– Dette er først og fremst politisk latskap og sløseri, sier hun.