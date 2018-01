Oslo

– Nå er det så glatt på fortauene at det er skummelt, sier Espen Ophaug, som er nestleder i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre.

Han mener byrådet bør ta sin del av ansvaret.

– Byrådet sier at det skal være samtidighet i brøyting på fortau, vei og sykkelvei. Det ser vi selv at det ikke er. Når vi får mildvær som nå blir de glatte fortauene potensielt veldig helsefarlige, sier Ophaug.

– Jeg ser stadig at folk må bruke veibanen og sykkelfelt for å komme seg trygt frem, fordi det er så glatt på fortauet, legger han til.

– Fortau foran sykkelvei

At det skal være trygt å bruke sykkelveien hele året var en av MDGs valgkampsaker i 2015, og det reklameres nå over hele hovedstaden for at denne vinteren trenger ikke sykkelen settes i boden, men Ophaug mener byrådet burde prioritert annerledes.

– Hvis løsningen er å måke snø og slaps over i sykkelfeltet bør en heller gjøre det. På vinterstid bør fotgjengere prioriteres foran syklister. Jeg tror effekten av å ha perfekte sykkelveier er liten kontra risikoen ved å livsfarlige fortau. Jeg går selv nå på et fortau som er sykt glatt, og rett ved siden av er det en sykkelvei som er bar, sier Ophaug.

– Hvordan var situasjonen under forrige byråd, hvor Venstre satt?

– Jeg tror vi har glattere fortau nå enn under enn det forrige byrådet, uten å være helt sikker, sier Venstre-politikeren.

Venstre på glattisen?

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) var ikke tilgjengelig for kommentar i kveld.

Det ble kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten som fikk svare på Ophaugs kritikk.

Han gir Ophaug rett i at fortauene i byene nå er svært glatte, og at de er glattere enn hovedveien flere steder.

– Det Venstre ikke har rett i er at sykkelveier prioriteres annerledes enn fortau, sier Kongsteien.

Han forteller at det er 8 mil med prioritert sykkelvei i Oslo i vinter.

– På denne strekningen blir det saltet både veier, sykkelveier og på fortauene. I resten av byen så blir ikke fortau saltet, og det er et valg som er tatt med ønske om å bruk mindre salt av miljøhensyn. I år har vi hatt en spesiell situasjon og vil diskutere den restriktive praksisen med både bystyret og byrådet.

– Blir alle fortauene brøytet?

– Vi brøyter fortauene når det er falt tre centimeter med snø, og de skal være ferdig brøytet senest etter 4 timer.

Kommunene har ansvar for alle fortau og veier utenfor ring 1. Innenfor bykjernen er det gårdeier som har ansvaret.

– Hvordan jobber dere nå?

– Vi jobber hele tiden med 300 enheter ute i felt: Snøfresere, skrapere, brøytere og gutter og jenter som bidrar med klassisk norsk snørydding, sier Kongsteien og legger til:

– Når det er sagt betyr ikke det at vi er fornøyd med situasjonen. Det er svært glatt flere steder, og mange sliter med å komme seg fram, men her jobber vi med flere forskjellige løsninger. Blant annet har vi et forsøksprosjekt med mer miljøvennlige alternativer til salt, som kanskje kan bli en bærekraftig løsning.

Meteorologen har kjøpt brodder

– Det holder seg mildt og store deler av morgendagen, så blir det kaldere igjen. Med andre ord er det ikke noen grunn til å tro at det blir noe mindre glatt, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt til Dagsavisen.

Hun ser for seg glatte fortau og småveier, i hvert fall de neste dagene.

– Nå har man et døgn på å rydde unna slaps. Etter det er det kjørt, sier Thyness.

– Den gode nyheten er at der det er bart nå, tørker det nok opp i morgen. Det er meldt klarvær og litt sol i Oslo i morgen, legger hun til

I tillegg er det meldt en porsjon snø igjen ut på lørdagen, som kan avhjelpe litt.

– Hva gjør du selv for å komme deg rundt på glatta?

– I dag kjøpte jeg brodder. Det sa seg selv at jeg trengte det da jeg holdt på å gå på ryggen, på vei til butikken, sier Thyness.