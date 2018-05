De er de eneste fastboende på Hovedøya

Oslo

– Når siste båt har gått, er det utrolig stille her. Det er ganske spesielt å være så nær Oslo sentrum at man kan høre rådhusklokkene slå, samtidig som man er omgitt av trær og fuglekvitter, sier Rudolf Helberg.

En solrik sommerformiddag er stemningen en helt annen.

– I høysesongen kan opptil 15.000 mennesker være innom øya på bare én dag, sier Anders Thevik.

Hjalp en familie

Han er vaktmester på Hovedøya, og sammen med Helberg bor han hele sommerhalvåret i øyas 150 år gamle oppsynsmannsbolig. Mange besøker øya for å bade eller gå tur, men Helberg og Thevik er stedets eneste fastboende. De er dessuten ofte de eneste som tilbringer natten på øya.

– Hele Hovedøya er et landskapsvernområde med mange sjeldne planter. Det er også to naturreservater på øya, og de gamle klosterruinene er fredet etter kulturminneloven. Det er derfor begrensninger på hva man kan gjøre her ute – blant annet er telting forbudt, sier Thevik, som med jevne mellomrom må be besøkende om å slå ned teltet eller fjerne engangsgrillen fra sårbar vegetasjon.

Enkelte har imidlertid måttet overnatte ufrivillig.

– Det hender folk ikke rekker siste rutebåt hjem. Vanligvis ordner det seg ved at de får skyss av privatpersoner med båt, men enkelte har måttet tilbringe natten på en benk. I fjor huset vi faktisk en familie over natta – de hadde barn, så jeg syntes ikke de kunne sove ute. Men det var bare hyggelig, sier Helberg, som mener det generelt er mange hyggelige mennesker å treffe på øya.

– Folk har jo fri og er i godt humør. Og mange er interessert i øyas historie, legger han til.

Kommunal bolig

Thevik har jobbet på øya i ti år, men paret har bare bodd i oppsynsmannsboligen de siste fire årene.

– Jeg hadde ikke lyst til å bo her ute alene. Men for fem år siden møtte jeg Rudolf, og noe av det første jeg spurte om, var om han kunne tenke seg å flytte hit, forteller Thevik.

– Huset var preget av tidas tann, og hagen var gjengrodd, men jeg så med en gang masse potensial, sier Helberg, som jobber som interiørdesigner og medeier i en interiørbutikk i Oslo.

Oppsynsmannsboligen er ikke deres, men leies ut av Oslo kommune for en rimelig pris. Kommunen sto derfor for mye av jobben da huset skulle totalrenoveres.

Huset fra 1850-årene er i tillegg på Byantikvarens gule liste, noe som gjør at eksteriøret ikke kan endres. Blant annet måtte de gamle vinduene erstattes med nye i samme stil.

Huset er på rundt 120 kvadrat og rommer gang, kjøkken, stue, spisestue, bad og gjestetoalett i første etasje og to soverom og kontor i andre.

– Neste prosjekt er å gjøre det gamle hønsehuset om til et beboelig anneks, sier Helberg.

Selskap av rever og sauer

Når høysesongen er over, kommer stadig færre mennesker tuslende forbi porten til oppsynsmannsboligen. Helt alene er paret likevel aldri – på øya er det blant annet flere rever, beitende sauer og et rikt fugleliv.

– Når man kommer ut i oktober, begynner båtene å gå så sjelden at det blir for upraktisk å bo her, sier Helberg.

Da flytter paret til leiligheten sin på Briskeby.

– Men vi tar oss noen «hytteturer» hit også på vinteren. Øya er vakker hele året, sier Thevik. (NTB tema)