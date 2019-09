Han ber utleieselskapene rydde opp i parkeringsproblemene og foreslå løsninger som gjør bruken av elsparkesykler tryggere. Hvis ikke åpner han for å regulere bransjen strengere.

– Elsparkesyklene gir et etterspurt tilbud til veldig mange forbrukere, noe jeg i utgangspunktet synes er bra, understreker Dale, men han vedgår det er noen negative konsekvenser.

Ikke alle som bruker elsparkesykler, følger reglene. De kjører i stor fart innimellom fotgjengere og er til fare både for seg selv og andre. Og mange setter fra seg sykkelen midt på fortauet, i stedet for å parkere dem ute av veien for folk flest. Mandag innkalte Dale utleierne for å be dem rydde opp.

– Vi har regler for elsparkesykkel på samme måte som for sykkel. Men parkeringen har vi ikke noen veldig god regulering på, vedgår han.

– Vi håper vi skal få til en frivillig, god nok ordning mellom aktørene og kommunen, sier han, uten at han vil foreslå noen løsning.

Hvis ikke bransjen ordner opp selv, vil Dale vurdere å gi kommunen større muligheter til å lage regler for parkering og soner der elsparkesyklene må kjøre saktere. Utleierne har ved hjelp av GPS-teknologi mulighet til å sette ned farten på sparkesyklene i enkelte områder.

