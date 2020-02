Av Johanne Bergkvist

Nyhetsfilmene om sportsbegivenheter, kongetreff, handelsmesser, dyreutstillinger og krigsopptakten ga publikum en nærkontakt med verdensbegivenheter som avis eller radio til nå ikke hadde kunnet. Verden Rundt gjorde nyheter til masseunderholdning. Nyhetsavisen i lyd og levende bilder hadde premiere på 17. november 1930 på Paladsteatret kino på Karl Johan. Nyheter ble masseunderholdning.

Hver mandag ble hovedstadens innbyggere oppdatert med en ny ukentlig filmrevy med både norske og utenlandske nyhetsklipp. I 1931 ansatte Oslo kinematografer filmfotografer for å filme når det skjedde noe spennende. Målet var å foreta en «regelmessig og systematisk filmoptagning av byens daglige liv både med aktuell og historisk interesse for øie». Fotografene fikk betalt for antall meter med film som ble brukt. Filmene ble samlet i et filmarkiv og 250 av filmene kan nå ses på nett.

Les også: Skandinavias første filmframvisning

De norske filmene ble vist først. De utenlandske filmene ble vist med originallyd og forklarende tekstplakater, mens de norske filmene ble vist som stumfilm, men gjerne med musikk og lydeffekter spilt fra grammofonplate.

I 1935 hadde kinoen to lydeffekter, motordur eller brøl fra en begeistret folkemasse. Var publikum riktig uheldige kunne det bli spilt begeistrete tilrop gjennom en hel film, noe Aftenposten gjorde et nummer ut av i 1935: «denne platen ble sørgelig overarbeidet i går… Næste gang må vi få nogen billedere av flyvemaskiner så vi kan få platen med motordur innimellom – til avveksling».

Saken fortsetter under bildet.

Paladsteatret kino i Karl Johans gate 41. Foto: Oslo byarkiv

For 50 øre fikk man se en nyhetsrevy på tretti minutter til tre kvarter. I begynnelsen ble filmene vist hver mandag. Fra 1931 også tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Verden Rundt-visningene ble så populære at de fikk Paladsteateret for seg selv. I 1939 hadde kinoen 312 000 besøkende. Visningene var åpne for voksne og barn.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Den norske kinoloven ga ikke grunnlag for å sensurere nyhetsfilmene, slik som for spillefilm. Det kom derfor inn en del klager på at en del av filmene ikke passet for de under seksten år. Endel ønsket seg koselige eller eksotiske innslag istedenfor krigsrapporter, slik som en innsender i 1936:

«Lydfilmavisen på Paladsteateret i går var rik på både godt og ondt. Hvilken interesse har vi for eskempel av å se branden i Bücherpaleet i Berlin som fant sted 15. april 1936… Meget morsomt derimot var det derimot å se New York ved natt, med lysreklame og biltrafikk samt trafikk-konstablene i Mexico City som er rene akrobater på sine motorsykler. Et apepar optrådte ytterst fornøielig.

Saken fortsetter under bildet.

Verden Rundt var Norges første lydfilmavis og ble spilt på Paladsteatret i årene 1930-1941. Først ukentlig, men etter hvert hver dag. Foto: Verden Rundt, Oslo byarkiv

Nogen billeder fra Spanien viste den nye regjering som mottok folkets hyldest – en hyldest som foregikk i roligere former enn vi skulle tro så langt syd. Hvorfor blev vi snydt for de lovede billeder fra 17. mai».

Kriseberedskapen før krigen og okkupasjonen ble nøye dokumentert. Fra sommeren 1936 var borgerkrigen i Spania nærmest fast innslag. I pressen ble det debatt om krigsfilmene. Enkelte ropte på forbud, mens andre mente det var viktig å vise hva som virkelig skjedde. Et innlegg fra 1937 mente det var viktig å vise krigens grusomheter fra borgerkrigen i Spania: «Denne lille episoden er … verre enn alt som hittil er forevist av film i Oslo. Skulde den skjæres vekk? Nei. Der er mere fredspropaganda i denne scenen enn i alt som hysteriske skrik, som i den siste tid er presentert omkring krigsfilmene».

Les også: Utelivet på Youngstorget

I 1940 var over en fjerdedel av filmene om krigen. De viser sandsekker som beskyttet bomberommene på Youngstorget, Himmler på Norgesbesøk og feiringen av Adolf Hitlers fødselsdag. Med okkupasjonen i april 1940 ble britiske og amerikanske filmer erstattet av tyske. Verden Rundt-filmene ble vist fram til den siste forestillingen 18. mai 1941. Da tok nazistenes Filmrevyen over for nyhetssendingene, nå over hele landet. Fredssommeren 1945 ble Filmavisen etablert og videreførte nyhetsfilmene.

Kilder: www.oslofilmer.no, Caroline Juterud, Verden Rundt i Oslo fortellinger, Oslo byarkiv 2017, Rolf Werenskjold, «Begivenheter fra alle verdens kanter», Mediehistorisk tidsskrift 2016.

Les også: Christianias små en alen lange måtte også jobbe

Johanne Bergkvist er historiker ved Oslo byarkiv