Forrige tittel hadde kommet i 1984, og laget så ikke ut til å vinne noe mer med det første. Interessen var lav, vi spilte på feil side av byen og det var skral økonomi. Talentutvikling var omtrent ikke-eksisterende.

I 1996 gikk det skikkelig dritt. Vi fikk Kuvicek-saken med spilleren vi kjøpte fra Strømsgodset. Etter et innhopp mot Kongsvinger viste det seg at Vålerenga hadde glemt å sende inn et skjema. Det skulle også vise seg at «alle» visste det, unntatt Vålerenga. Strømsgodset visste det, NFF visste det. Og rett etter kampen var slutt visste Kongsvinger det også. Ryktene sier at det var Godset som tipsa dem. Takk skal dere faen meg ha. Det ble enormt oppstyr og nedrykk. Det var klassisk Vålerenga. Når vi gjør noe, så gjør vi det svært. Men dét gjelder også oppturene.

For 1997-sesongen var et eneste stort jubelår. I 1. divisjon gikk alt på skinner, og vi rykket opp med 20 poengs margin. Vi flytta til Bislett, som ble til en festning. Vi spilte flott fotball, og folk gikk mann av huse for å se oss. I media var det en enorm hype. I sommermånedene ringte folk til Valle fra hele Norge for å skaffe seg billetter. Vålerenga var – og er – et fenomen. Og det hele endte med opprykk og norgesmesterskap.

De første cuprundene var ikke spektakulære. Det ble 3-0 over Elverum og 1-0 over Abildsø. Den husker jeg. 2000 personer omkranset Abildsøfeltet ved Østensjøvannet en fin vårdag. Vålerenga spilte svakt, Bjørn Viljugrein satte et langskudd fra 30 meter rett i stolpa, men Super-Musa reddet dagen. Deretter ble det 2-0 over Gevir Bodø på bortebane, hvor Håvard Lunde scora fra cirka egen banehalvdel. Det lengste langskuddet jeg har sett en Vålerenga-spiller score.

Deretter var det klart for Vålerenga-Brann på Bislett. Endelig skulle vi måle krefter med et topplag, og attpåtil et hatoppgjør mot et sterkt Brann-lag med Tore André Flo og Mons-Ivar Mjelde på topp. ALLE skulle på kamp. Offisielt var det 17993 inne på stadion, da brannvesenet satte grensa på 18.000. I virkeligheten tror jeg det var minst 22.000 der. Folk sto tett i de enorme svingene i solsteika. I den kampen var Bislett like intenst som en gresk eller tyrkisk heksegryte, og Vålerenga nedsablet Brann med 3-0. Kaasa scoret to før Juro Kuvicek satte 3-0 på volley. Nå hadde vi noe på gang, og i pausen ble John Carew presentert. Kanskje det største talentet norsk fotball hadde sett.

I kvartfinalen fikk vi en tøff kamp mot Sogndal, men vi vant 3-2 hjemme på Bislett, før vi møtte et sterkt Viking-lag over to semifinaler. Første kamp gikk i Stavanger, og Viking var klare favoritter i regnværet. Det ble Carews store gjennombrudd. Han nedsablet Viking alene og scora hattrick, ble døpt «milli-john». Vålerenga vant 4-1 på Stavanger Stadion. Det var galskap. Han scoret i returoppgjøret på Bislett også, og Vålerenga vant 5-2 sammenlagt. Vi var klare for cupfinale for første gang på mange år, og motstander var Strømsgodset!

Cupfinalen 1997 er et godt stykke Vålerenga-historie. Ikke bare vant vi, vi hadde den feteste cupfinalesangen noensinne. Og vi gikk rett i strupen på Godset fra start. Kaasa scora etter bare fire minutter. Etter pause la Espen Haug på til 2-0. Godset hadde en tomålsscorer i Marko Tanasic, som faktisk utlignet fra 0-2 til 2-2 kort tid etter, men han ble byttet ut fordi «det er sjelden noen scorer tre mål i en cupfinale». Det er coaching i verdensklasse fra Godset-gjengen.

Deretter avgjorde Super-Musa og Bjørn Arild Levernes kampen. Sistnevnte med den kjente krona i skoen. Det førte igjen til Cupvinnercup-eventyret med mirakelet i Istanbul og kamper mot Chelsea.

I norsk fotball, hvor ett lag vinner seriemesterskapet nærmest automatisk hvert år, er cupen det vi kan håpe på. Og med 1-0 over Grorud er Vålerenga klare for tredje runde.

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren, Kjell Henning Thon og Truls Toftnes skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.