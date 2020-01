«Jeg går nå videre til Høyesterett. Jeg skifter juridisk mannskap. Det er to hinder som står igjen. Å få saken inn i Høyesterett og deretter å vinne i Høyesterett. Hvis jeg ikke prøver saken sammen med topp juridisk kompetanse, har alle lærere i hele landet tapt stort», skriver Clemens Saers på sin egen blogg.

600.000 kroner

Clemens Saers sier til Dagsavisen at han har tapt 1.521.925 kroner på saken.

– 193 675 kroner skal dekke kommunens utlegg i lagmannsretten. Jeg er nå pensjonist og 25 prosent invalid etter overfallet.

– Til nå har 1950 borgere, flertallet av dem lærere, støttet meg med beløp fra 10 kroner til 5.000 kroner. Til sammen er støtten per 1.1.2020 kommet opp i 590.388 kroner. Bare nå mens jeg har pratet med deg i telefonen, tikket det inn to nye innbetalinger, sier Clemens Saers, og håper på mer støtte.

Clemens Saers ble 25 prosent ufør etter å ha blitt angrepet av en elev i et klasserom på Oslo Handelsgymnasium i 2014.

Han gikk til sak mot Oslo kommune, og krevde en oppreisning fra Oslo kommune på 250.000 kroner, men tapte i tingretten.

Dagsavisen har tidligere skrevet at skoleledelsen ved Oslo Handelsgymnasium visste at det var en åpenbar risiko for voldshandlinger fra denne eleven, uten at alle lærerne ble informert om at det var en slik elev ved skolen.

Men det talte ikke til Saers fordel i lagmannsretten.

«Retten finner ikke at det var tale om noen grov uaktsomhet i skadeerstatningslovens forstand», het det i begrunnelsen fra retten.

Nå håper han at Høyesterett vil se annerledes på dette en tingretten og lagmannsretten.

– De offentlige ansatte har et annerledes lovverk enn de private. Det offentlige slipper unna med alt mulig. Og slik kan vi ikke ha det. Jeg håper at Høyesterett våkner opp og slår fast at loven er lik for alle, sier han til Dagsavisen.

– Jeg vil at skolen skal være et trygt sted for både lærere og elever. Slik er det ikke i dag. Det har vært fokusert ensidig på elevrettigheter, mens man har gitt blaffen i lærerne, sier han.

Upartisk

«Jeg gikk til sak fordi jeg trodde at den tredje statsmakt var upartisk. Nå har jeg lært», skriver Saers på bloggen sin. Han uttrykker skuffelse over dommen. «Mine vitner, hovedverneombud Osnes, en politimann, dokumenter fra barnevern og politi, ble feid unna som «overdrivelser». Mine elevvitner og vitner fra Securitas ble utelatt i dommen. I tillegg fortsatte tåkeleggingen av saken ved at retten stort sett var lukket for publikum», skriver han videre i bloggen.

– Vinner jeg i Høyesterett, får det ringvirkninger ikke bare for lærere men for alle offentlig ansatte i landet. Mine utlegg i tingretten og lagmannsretten får jeg uansett ikke tilbake. Snakker vi om Norge som en rettsstat, spør han.