Oppsamlingsheatet. Det aller siste bystyremøtet i året, hvor julestemningen skal legge seg, hvor kosen, fleipinga og pepperkakene skal fly over bordene i bystyresalen, og de aller mest utadvente skal til og med gå i julegenser.

Men det blei liksom ikke helt sånn i dette bystyremøtet, under en uke før jul i det herrens år 2019.

Oslo-politikerne skulle rekke å krangle om både EGE-skandalen, om ressursfordelingsmodellen for videregående skole, og ikke minst om de mange bekymringene på Oslo vest.

– Det er kø fra Frogner kirke til Thomas Heftyes plass, sa Cecilie Lyngby (FNB).

– Det er fullstendig katastrofe i Munkedamsveien, sa Hermann Kopp (Høyre).

– Skoleøkonomien på Frogner skole er så kritisk dårlig at man kan bli bekymret, sa Silje Lutro (Høyre).

Og så selvfølgelig adventstidas aller mest brennende spørsmål: Skal Bolteløkka-barna få buss eller brakke?

I månedsvis har foreldrene på sentrum-vest-skolen sett fram til med gru, at ungene deres skulle busses til Brynseng i to og et halvt år. Foreldrene har satt i gang den mest effektive kampanje noen har sett, med debattinnlegg, møter med politikere, nyhetssaker og protester.

Vanligvis når skoler skal pusses opp, så løser man det med å sette opp brakker i skolegården, hvor ungene kan være i mellomtida. Problemet er bare at Bolteløkka (som mange skoler i tettbygde strøk) har så liten skolegård at det knapt er plass til å få inn en ekstra festivaldass der, langt mindre brakker nok til hele skolen.

Utdanningsetaten har dermed gått inn for plan B: å busse ungene til Brynseng, på andre sida av byen. Brynseng er en ganske ny skole, så det er fortsatt plass til flere unger der, nemlig.

Men foreldrene har pekt på at det går an å bruke Veterinærhøgskolen på Adamstua i stedet. Det ligger ganske nært, er i ferd med å bli fraflytta, og det er jo tross alt en skole allerede.

Utdanningsetaten mente dette ville koste alt for mye penger. Men bystyret, de bestemte seg, sakte men sikkert, for å støtte foreldrene. Mandag kveld blei det klart, og onsdag kveld ble det vedtatt: Det blir brakker, ikke buss.

Høyresida jubler og mener de har pressa byrådspartiene over på sin side.

Venstresida deler seg i to: De som mener de alltid har vært for brakker egentlig, og det viktigste er at alle nå er enige, og de som mener at jaaaaja, dere får få de brakkene, da, men det er VELDIG PROBLEMATISK at ressurssterke foreldre får gjennomslag.

Og det utløste en liten debatt hvor venstresidas politikere en etter en går opp på talerstolen for å minne foreldrene på at dette er motvillig, og høyresidas politikere går på talerstolen for å si til foreldrene at «vi fiksa dette for dere».

Litt pussig, det må det være lov å si. Men til slutt er vel alle glade, unntatt Utdanningsetaten.

Men enda sintere stemning blei det av debatten om EGE-skandalen.

For å ta det kjapt og greit: EGE (Energigjenvinningsetaten) er en etat under byråd Lan Marie Berg. De har brutt arbeidsmiljøloven en hel masse, og i alle avsløringene som kom fram om arbeidsmiljøbrudd i Oslo kommune, så var EGE den første.

Nå har NRK avslørt at byrådsavdelinga til Lan visste om 730 brudd på arbeidsmiljøloven allerede i februar. Lenge før de fortalte noen om noe tall. Så Øystein Sundelin, Høyres gruppeleder, var ganske hissig ved starten av spørretimen i ettermiddag.

Lan er sjukemeldt og ikke til stede, så i stedet er det en småpressa MDG-kollega Hanna E. Marcussen som må mumle og beklage det ene etter det andre. Som for eksempel:

«Bruken av ordet «kan» var ikke bevisst» (når byråden i april ikke slo fast at det var brudd på arbeidsmiljøloven).

«Tallene var ikke kvalitetssikret» (når byråden ikke fortalte bystyret og journalister og Arbeidstilsynet om hvor mange arbeidsmiljølovbrudd man visste om)

«Det skjedde ved en glipp» (når byråden ikke opplyste NRK om et avgjørende dokument)

«Det inneholder informasjon om mulige straffbare forhold» (når dokumentet uansett ville blitt hemmeligholdt.)

Og sånn kan man jo fortsette. Og det kommer vi sikkert til å gjøre også. Bare litt pussig at byråden som høyresida jakter på ikke faktisk er byråd akkurat nå. Det blir jo en litt pussig jakt, når byttet har vikar, liksom.

Og så var bystyremøtet dessuten innom følgende:

* Ressursfordelingsmodellen for videregående skole endres, hvilket betyr at venstresida etter over fire år endelig har greid å gjøre noen forandringer i hvordan skolene finansieres. Grattis med det.

* Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) oppdaget at de stemte feil på et forslag i forrige uke, og ville forandre på stemminga si. De fikk nesten lov, helt til Frode Jacobsen gikk på talerstolen og begynte å snakke om prinsipper.

* Seinere, i en helt annen debatt, fikk FNB tatt opp igjen det forslaget. Til store protester fra Arbeiderpartiet, denne gangen ved Tone Tellevik Dahl. Høyresida og Rødt gikk sammen i å plage byrådspartiene med å vedta forslaget denne gang. Sannsynligvis mest for å plage byrådspartiene litt.

* Bystyret diskuterte om Kontrollutvalget burde få et flertall for mindretallet i bystyret. Sånn at de som ikke har makt kan sette i gang gransking av makt på eget forgodtbefinnende. Rødt påpekte at byrådspartiene ikke faktisk har flertall i Kontrollutvalget (fordi Rødt sitter der, og de er jo ikke i byrådet, de bare pleier å støtte dem). Men Anne Rygg fra Høyre var hard mot de røde:

* Man omregulerte pukkverket på Ammerud, så Huken skal bli friområde!

* Bystyret vedtok også at ansatte i Oslo kommune skal få pensjon fra første krone. Det er jo litt koko, men i dag er det altså sånn at man ikke tjener opp pensjon før etter 20 prosent stilling. Det har flertallet bestemt seg for å endre, men til knallharde protester fra Høyres Eirik Lae Solberg.

Dette handler altså om å gi pensjon til de folka som har de aller dårligste stillingsprosentene i Oslo:

* Og samme debatt utarta til en diskusjon om både moderne og gamle filosofer, hvilket igjen førte til at Bjørn Revil i FNB fant det nødvendig å avklare sitt eget politisk-filosofiske syn:

Så da det mest høytsvevende var rydda av veien, så var det bare det konkrete igjen.

Og dermed fikk bystyret vedtatt ... du veit ...

Valg av medlemmer til Kirkelig fellesråd, NRK Østlandets distriktsprogramråd, Sparebankstiftelsen DNBs generalforsamling, De sammenslåtte sosiale legater (spør ikke meg), Boye Schlytters legat, Westbye Egebergs stiftelse, Ingeborg Paulsen, AVfallsrådet, blikkenslager Oluf C. Johansson, Heimevernnemnda og ... ja du skjønner hva jeg mener? Her skal det delegeres!

Og etter det skulle man vedta klagesaker på hver eneste lille detaljregulering i Hoffsveien i tillegg.

For det er sånn man feirer i Oslo rådhus.

Så, god jul!