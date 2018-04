Oslo

I Gyldenløves gate 15 på Frogner ligger det en gammel hage. I midten står det en flere hundre år gammel blodbøk. I mange år har hagen vært regulert til friområde, og kommunen har vært i forhandlinger med eieren for å kjøpe ut tomta.

Men denne uka vedtok byrådet å ekspropriere eiendommen. For ordens skyld: Det heter ekspropriasjon når myndighetene bare overtar en eiendom. Det brukes i Norge mest når det skal bygges vei, og man ikke har lyktes med å kjøpe opp tomta veien skal gå gjennom. Det regnes da ut en erstatningssum som myndighetene må betale.

– Det vi har vedtatt nå er at vi skal ekspropriere den for å kunne gjøre et nytt grøntområde for allmennheten, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg til Dagsavisen.

Hemmelig hage

– For å lage en god by å bo i, så må vi beholde de grøntområdene vi har. Dette har lenge vært en «hemmelig hage» på Frogner, sier hun.

Eier har forsøkt å få tillatelse til å bygge ut tomta med bolig, men har fått avslag.

– Skal dere drive og ta eiendommer fra folk, da?

– Nei, det er ikke vanlig. Dette er et spesielt tilfelle. Selvfølgelig er det ikke sånn at vi skal gå i enhver hage og kjøpe opp hagene til folk, sier byråd Berg.

– Blir det bråk av dette?

– Når man går til ekspropriering, så er det jo fordi man ikke har blitt enige. Men vi har ment at det er viktig, for å sikre en ekstra liten bydelspark til dette området, sier hun.



Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg. Her fra en helt annen hage. FOTO: MIMSY MØLLER



Veldig uenig

– Dette har vært en merkelig sak, fra dag en, sukker Erik Bøhler.

Bøhler er daglig leder i eiendomsselskapet Scandinavian Development, som eier tomta.

Han forteller at han har vært i forhandlinger med kommunen om salg, og også i en juridisk prosess om ekspropriasjon. Sist fikk han beskjed for noen måneder siden at saken skulle utsettes med et år.

Bøhler har arbeidet for en annen løsning på tomta, hvor de skulle bygge ut på en del av den, og gjøre resten til park.

Denne løsningen har han ikke fått gehør for hos kommunen, som vil ha park på hele eiendommen. Han bekrefter at de ikke ble enige om noen pris.

– De ga jo bare et tulletilbud, fordi kommunen mener de rettslig bare kan ta den, sier han.

I byrådssaken kan vi lese at grunneier krevde rundt 70 millioner kroner i betaling for den ett mål store tomta. Kommunens tilbud var på 60.000 kroner. Bøhler bekrefter summene.

– Hva synes du om at de nå tar tomta?

– Nei, det er jeg veldig uenig i at de gjør. Det er for meg veldig overraskende.

– Vil du kjempe mot det i rettsapparatet?

– Ja, det var jo der vi var. Men så ble man enige om å prøve å komme til en løsning, og det har man ikke greid. Kommunen mener øyensynlig at de bare kan ta den tomten. Men er man to parter, så får man respektere den annen part, sier Bøhler.

Lite merverdi

– Her er vi 200 meter fra Frognerparken. Vi synes ikke ekspropriering er et riktig virkemiddel å bruke i dette området, sier Pia Farstad von Hall.

Hun sitter i byutviklingskomiteen i Oslo bystyre for Høyre, og gikk inn for en løsning hvor deler av tomta ble utbygd.

– Ekspropriering er jo ikke et virkemiddel vi i Høyre støtter for annet enn bestemte formål og kritisk infrastruktur, sier hun.

– Her bruker man mye offentlige penger, uten å oppnå noen særlig merverdi, sier von Hall.