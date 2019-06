Byrådsleder Raymond Johansen og hans rødgrønne byråd foreslår å gjøre seg selv større.

Eller, for å være helt nøyaktig: De foreslår å gi seg sjøl muligheten til å utvide byrådet.

I dag er det nemlig åtte byråder, i «Reglement for byrådet» står at det ikke kan være flere enn åtte. Den setningen vil byrådslederen fjerne.

Saken skal opp i finanskomiteen torsdag, og kanskje opp i bystyret allerede i neste uke.

Hvis byrådet får gjennomslag, kan det bety et større byråd etter valget, enten det blir rød eller blå seier.

Høyres finanspolitiske talsmann Øystein Sundelin tror vi må se på meningsmålingene for å forstå hvorfor Johansen vil gjøre endringene.

Taktiske ønsker

De siste månedenes meningsmålinger viser nemlig at MDG, SV og Rødt alle gjør det godt.

På siste lokalmåling, som Norstat tok opp i april, fikk Rødt fire mandater, SV fikk fem og MDG fikk seks. Andre målinger har vært enda tettere mellom de tre partiene.

Spørsmålet er hva det gjør med byrådets sammensetning etter valget, om venstresida skulle vinne i september.

Dagens situasjon, hvor MDG har to byråder og SV har én (pluss ordfører), kan fort være i spill.

– Når samarbeidspartier styrker seg, så krever de også mer. Det sier seg jo selv, sier Høyres Øystein Sundelin.

– Summen av samarbeidspartiene til Ap er nå større enn Ap selv. Det har vi aldri sett før. Og jo mer du legger på kjøttvekta, jo mer krever du tilbake, sier han.

– Det er ikke så vanskelig å se det taktiske Raymond ønsker med dette. Han trenger litt større fleksibilitet, sier Sundelin.

Høyre har foreløpig ikke gjort seg opp en mening om de vil støtte byrådets forslag.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Skeptiske Rødt

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud jubler ikke for forslaget. Hun tror det blir dyrt.

– Jeg er ikke veldig positiv til å gi byrådet en fullmakt til å sette så mange byråder som de vil, sier hun.

Men Evenrud tror Høyre-Sundelin har mye rett i sin analyse.

– Jeg tror dette er noe Raymond Johansen har sett er nødvendig ut ifra en situasjon som kan komme i høst. Men vi er ikke villige til å gi et sånt frislipp, sier hun.

Ikke er partiet hennes særlig ivrig på å havne i byråd heller.

– Vi kommer ikke til å kjempe om noen av de byrådssetene, nei.

– Men kan du kategorisk avvise at Rødt skal i byråd?

– Ja. Sånn det er nå har årsmøtet vårt vedtatt at det er aktuelt med en samarbeidsavtale, sier hun.

Ingen planer

Byrådsleder Raymond Johansen selv nekter for å ha noen planer om å endre byrådets sammensetning.

– Det er et viktig prinsipp at jeg i kraft av å være byrådsleder fritt bør kunne vurdere hva som er den mest hensiktsmessige organiseringen, skriver Johansen i en epost til Dagsavisen.

– Hvis dagens meningsmålinger står seg etter valget kan det bli en vanskelig byrådskabal. Er det en del av forklaringa?

– Nei. Prinsippet vil også gjelde for å sette sammen byrådet på en best mulig måte for dem som til enhver tid har støtte i et flertall, svarer han.