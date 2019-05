– Det er jo fullt av rotter. Lukten er forferdelig.

Det fortalte FAU-lederen på Refstad skole til Dagsavisen i vinter. Da hadde skolen vært stengt i tre kvart år, og foreldrene krevde at politikerne skulle ta grep.

Nå har Rådhuset bestemt seg. Skolen er for dårlig. Og etter bare tretten år skal den rives ned, og erstattes med en (forhåpentligvis) ny og bedre skolebygning.

– Dette er jo en gladmelding, sier byråd for næring og eierskap, nokså nyansatte Marte Scharning Lund (Ap) til Dagsavisen i dag.

– Vi foreslår å bygge en helt ny skole på Refstad, og ikke gå for rehabilitering. Da får vi en skole for framtida, som er tilpasset framtidas utfordringer, er miljøvennlig, og skal stå i lang, lang tid, sier hun.

Scharning Lund forteller at prisen på den nye skolen kan bli opp mot en halv milliard kroner, og at det kan godt ta fem år til den står ferdig.

– Vi har sett hva som har skjedd når man har forhastet seg, sier hun.

Entreprenør er gått konkurs

– Vil dere følge opp dette overfor de som bygde skolen?

– Entreprenørene som har hatt ansvaret er gått konkurs, så det er nok ikke mulig å gå etter noen. Men vi kan lære av det. Vi skal ikke bygge skoler på den måten. Skoler er viktige og skal vare lenge, sier hun.

– Men noen sitter vel sikkert et sted og har tjent seg rike på dette?

– Jeg kjenner ikke til det, og har fått beskjed om at det ikke er mulig å ettergå det. Det er mange ting som har gått galt her. Man bestemte seg for å bygge raskt. Man la på en ekstra etasje. Og entreprenøren har gjort feil. Det er jo ikke sånn vi skal ha det, sier hun.

– Hvor lenge skal den nye skolen stå, da?

– I mange tiår. Tretten år er oppsiktsvekkende lite. Vi har skoler i dag som er over hundre år gamle. Skoler skal stå lenge, det er definitivt målet, sier hun.

– Hva med gymsal? Får den nye skolen det?

– Nå skal vi gå inn i prosjektet på vanlig måte. Hva som skal være med, det må vi se på det. Det blir en vanlig prosess med Undervisningsbygg, og så skal den bygges.

Glad og misfornøyde FAU

– Først og fremst er vi fornøyde med at byrådet har kommet frem til det samme som vi har ment fra begynnelsen, sier FAU-leder Torunn Graftås til Dagsavisen.

Samtidig er foreldrene misfornøyde med at det vil ta hele fem år før en ny skole er på plass.

– Fem år! Min yngste går i andre klasse, så med litt flaks får han ett eneste år på den nye skolen, sier Graftås lattermildt.

FAU opplever at situasjonen i nærmiljøet blir vanskelig framover. I dag busses Refstad-elevene til Bretvedt hver dag. Folk som skal begynne i førsteklasse til høsten søker seg vekk fra skolen, og dermed blir det færre elever og dårligere økonomi for skolen. Graftås frykter at det vil føre til kutt i staben.

– Men vi smiler i dag. Første mål er nådd. Ny skole. Tomta er sikra. Reguleringsprosessen er i gang, Men fem år. Det er hårreisende. Man må da kunne begynne å rive den gamle mens man tegner en ny skole, sier hun.

Graftås understreker at hun ikke ønsker seg noe nytt hastverksarbeid. At alle byggtekniske krav og regler må følges. Men FAU har snakket med andre entreprenører, og mener det bør være mulig å gjør det raskere.

– Å bygge selve skolen tar jo bare to år. Da skjønner jeg ikke at bare byråkratiet skal ta tre år. Det må da gå an å bruke litt skjønn og ikke se seg blind på paragrafer, legger FAU-lederen til.