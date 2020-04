– Oslo kan gå glipp av mer enn en million festivalbesøk i sommer, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for kultur og idrett.

Koronakrisen gjør sommeren uviss for landets store festivalarrangører. Ni store festivaler i Oslo ba sist uke Oslo kommune om å innføre forbud mot store arrangementer allerede nå, slik at festivalene kan unngå konkurs og store erstatningsbeløp.

Byrådsavdelingen har summert opp de forventede besøkstallene på 25 store arrangementer og musikkfestivaler i Oslo i år, og kommet fram til tallet på en million besøk, som faller bort om resten av festivalsesongen må avlyses som følge av koronakrisen.

– Det er et enormt tall når vi legger sammen alle besøk på festivaler og arrangementer, og det er klart at det vil ha store ringvirkninger for både Oslo og hele norsk kulturliv om de ikke finner sted. Noen av festivalene er allerede avlyst. Dette vil påvirke byen, sier Hansen.

Les også: Sulten på teater? Her er 12 teatre som viser digitale forestillinger

(saken fortsetter under bildet)

Fra åpningen av Oslo Pride 2019. Foto: NTB Scanpix

Oslo Pride (19.-27. juni) har avlyst årets festival, som ifølge byråden og festivalens estimat ville hatt 250.000 besøk, hovedsaklig på gratisarrangementer.

I påsken skulle den årlige Inferno-festivalen funnet sted på Rockefeller, med black metal-fans fra hele verden. Den ble avlyst etter Helsedirektoratets forbud mot arrangementer trådte i kraft 12. mars.

Også Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival i mars ble avlyst.

Forbudet mot kulturarrangementer gjelder fram til 13. april.

(saken fortsetter under bildet)

Eminem på scenen under Oslo Sommertid 2018. Foto: NTB Scanpix

80 millioner kroner

I juni venter store musikkfestivaler som Piknik i Parken, Over Oslo, VG-lista topp 20, Tons of Rock og Oslo Sommertid.

Oslo Sommertid på Voldsløkka (26.-27. juni) er Norges potensielt største musikkfestival med et publikumsanslag på 100.000 over to dager, og Taylor Swift og Kendrick Lamarr som årets hovednavn.

Eminem samlet 55.000 på Oslo Sommertid i 2018. En ringvirkningsrapport gjort av Samfunnsøkonomisk Analyse anslår at Eminem på Oslo Sommertid medførte 80 millioner i verdiskapning for hotell, restaurant, handel m.m.

I 2018 la byrådet fram en arrangementsplan for å trekke flere festivaler og store arrangementer til Oslo. Tall fra Visit Oslo fra 2016/17 viste at de mest innbringende helgedagene i Oslo er de med arrangementer og konserter.

– Det er vanskelig å gi et anslag på de samlede økonomiske ringvirkningene for en festivalsesong i Oslo, arrangementene er så ulike. Men bare Eminem på Oslo Sommertid utgjorde en verdiskapning på 80 millioner kroner, sier Rina Mariann Hansen.

(saken fortsetter under bildet)

Fra Karpe Diems avslutningskonsert på Øyafestivalen 2019. Foto: Mode Steinkjer

Øyafestivalen (11.- 15. august) samler tilsammen nærmere 80.000 besøkende over fire dager i Tøyenparken, og har de siste årene vært Norges største betal-festival.

– Fra starten av mai må vi inn i full planleggingsmodus, med bindende bestillinger og økt bemanning, opplyste Claes Olsen, bookingsjef for Øya, i Dagsavisen lørdag.

I brevet som Claes Olsen har sendt kommunen på vegne av de ni store Oslo-festivalene, heter det: «Det vil være vesentlig å kunne ta en avgjørelse om man skal gjennomføre innen 2–3 måneder før festival, for slik å hindre i verste fall store konkurser».

Helsebyråd Robert Steen varslet i Dagsavisen lørdag at smitteverntiltak med begrenset bevegelsesfrihet i Oslo kan vare hele året og inn i 2021.

Oslo kommune innførte egne pålegg for arrangementer før nasjonale retningslinjer kom 12. mars, men Rina Mariann Hansen vil ikke nå åpne for nye egne retningslinjer fra kommunen, slik Oslo-festivalene ber om.

– Jeg skjønner at de store festivalene trenger å få en avklaring. Vi må se hva som kommer av retningslinjer fra nasjonalt hold denne uken. Det er mest hensiktsmessig at det her gjelder nasjonale regler for alle, sier Rina Mariann Hansen.

Geir Rakvaag: Festivalsommeren som forsvinner

Mandag gikk Kongsbergjazz ut og avlyste årets festival, som skulle funnet sted 1. til 4. juli.

Også årets Maijazz i Stavanger er nå avlyst, etter at de sist uke gikk ut og ba kommunen om å ilegge forbud mot festivaler, slik at de kunne avlyse uten å bryte kontrakter.

Den nasjonale sammenslutningen Norske Konsertarrangører har sendt brev til helsedirektoratet og bedt om avklaring for sommerens festivaler. Situasjonen for festivalene er desperat, uttalte Norske Konsertarrangørers leder Tone Østerdal til VG. Norske musikkfestivaler omsetter for tilsammen en milliard kroner, er Norske konsertarrangørers anslag.

Les også: Frykter konkurser – festivalene ber Oslo om forbud nå

– Jeg håper det blir mulig å ha festivaler i Oslo i sommer. Uten de store festivalene mister vi noe av det som definerer oss som by, sier Rina Mariann Hansen.

– Festivaler og store arrangementer er viktig for å gjøre Oslo til en bedre by for oss som bor her, og har gitt mange av oss de fineste minnene våre. Festivaler og arrangementer gjør at mange deler av næringslivet tjener penger, det skaper arbeidsplasser og gir skatteinntekter.

Les også: Storkonsertene drar opp markedet