– Jeg er sjokkert, sier Oslo Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

– Dette er jo trist. Byrådet velger å ramme de svakeste i byen, til tross for at de har tidenes største økonomiske handlingsrom, sier han.

Nå kan det rødgrønne byrådet i Oslo risikere å få et bystyreflertall mot seg, for å stoppe husleieøkninga som opptil 175 rusavhengige i byen opplever.

Økte husleia

Dagsavisen fortalte i går om rusavhengige Harry Schjetnan (50). Han bor på omsorgsinstitusjonen Sjøstrand, som drives av Oslo kommune. Tidligere betalte han 8.400 kroner til kommunen for den lille leiligheten, men med bare et par ukers varsel økte kommunen husleia til 14.494 kroner i forrige måned.

Nå mener Harry han må flytte, fordi han ikke har råd til å bli boende.

Årsaken er at kommunen har gått fra fast pris til såkalt «vederlagsbetaling». Det innebærer at beboerne må betale opptil 85 prosent av inntektene sine for plassen.

Det er 175 institusjonsplasser av denne typen i Oslo kommune. Alle disse skal over på denne typen betaling.

Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat for Oslo Høyre. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Reagerer

– Jeg reagerer også kraftig på at byrådet ikke la en så stor endring fram for bystyret før de gjorde den, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

– Dette hadde aldri gått gjennom i bystyret. Jeg føler meg sikker på at de borgerlige partiene og Rødt hadde stoppet dette, sier han.

Solberg varsler at de vil be byråden endre ordningen snarest.

Det samme vil hans kolleger både til høyre og venstre.

– Jeg lurer på hva i huleste byrådet tenker med, sier Rødts medlem i helse- og sosialkomiteen i bystyret, Marit Halse.

– Det burde jo være opplagt at dette prishoppet er hinsides. Har de ikke lært noe som helst av saken om gjengs leie, spør hun.

– Hva må skje nå?

– Det første de må gjøre er å kutte ut den prisøkninga, sier Halse.

Marit Halse, bystyrerrepresentant for Rødt i Oslo. Foto: André Løyning/Rødt Oslo

Hårreisende

Også i Oslo Fremskrittsparti skaper situasjonen for Harry og de andre beboerne i omsorgsinstitusjoner forferdelse.

– Jeg er helt sjokka, sier Oslo Frps helsepolitiker Aina Stenersen.

– Det er helt hårreisende. Gang på gang er det de svakeste som rammes, sier hun.

Også Stenersen krever at by­råden snur, og setter leia ned igjen til en pris beboerne kan leve med.

Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) har ikke gitt noe intervju til Dagsavisen om dette.

Men på Facebook-sida Sosialdemokrater forsvarer hun vedtaket.

«Vi har ikke plutselig økt husleia. Vi oppdaget i fjor at kommunen siden 2012 ikke har fulgt reglene i egenandelsforskriften. Vi rydder nå opp etter Høyres regelbrudd-politikk», skriver hun.

Sendte brev

«Å rydde opp tar tid, for kommunen har mange ulike institusjonstilbud for denne gruppen, men vi følger i hvert fall nå lover og regler. Derfor litt rart å få kjeft for å følge reglene. Men jeg er enig i at det er et husleiehopp som for noen er stort», fortsetter hun.

I en epost fra kommunikasjonsansvarlig Odd Christian Klafstad i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, får vi likevel vite at det i dag har gått ut et brev til bydelene om saken.

I brevet står det at det er aktuelt å sette en øvre grense for egenandelene. «Inntil videre ber vi bydelene om å praktisere fradragsmulighetene mest mulig til gunst for beboerne» står det i brevet. Byrådsavdelingen vil også presisere at det ikke har vært et mål for kommunen å kreve inn mer penger av beboerne som følge av endringene.