Indisk streetfood tar over Oslos gater. Fett nok.

4

Bindaas

Torggata/Osterhaugsgata

Mat 5

Meny 3

Miljø 5

Service 4

Prisnivå 4

Taco Republica på hjørnet i den pulserende Torggata holdt ut lenge nok til å bli en liten institusjon, men forsvant for ikke lenge siden. Fra bak gråpapiret dukket en fargerik og ungdommelig inder opp. Det er et godt bytte, og et tegn i tida. De ulike kjappmatdillene skifter fort, taco og burger er på vei ut, indisk gatemat er absolutt på vei inn.

Drep meg, herre, men ikke med burger. Vi har vært der. Det er nok nå.

Saken fortsetter under bildet.

Foto: Mimsy Møller

Oslos spisepublikum har i tiår vært bortskjemt med gode indiske restauranter. Nå feier en liten bølge av indiske spisesteder der terskelen er noe lavere, inn over byen. Kjappere og billigere, og med en litt annen twist på rettene, og derfor tilgjengelig for flere. Grønlands lavterskeltilbud Punjab Tandori har selvsagt alltid vært der, men fikk nylig en avlegger i Hausmanns gate. I tillegg kom Listen to Baljit og Holy Cow til for et par år siden, og Theka på Grünerløkka åpnet dørene i fjor. Indisk mat med minst én fot i gatekjøkkenet.

Lest om Salome? Tommel opp for Oslos første venetianske restaurant

Og nå altså Bindaas, som betyr noe sånt som en «fet ting», noe veldig bra. Det er å legge lista høyt, men nykomlingen skuffer ikke og leverer de unike indiske smakene. Selvsagt servert til øl, og utvalget i leskende drikke er bedre enn for mat. Kanskje derfor kelneren glipper ut av seg et lattermildt «beer» når vi spør om hva ideen bak Bindaas er. Det han nok prøvde å si var at konseptet er enkel mat til øl. Det er jo en kombinasjon vi absolutt kan like. Og denne mandagen var vi heller ikke ute etter mer: Litt mat og en øl.

Saken fortsetter under bildet.

Egne glass på Bindaas. Foto: Mimsy Møller

Koronaens herjing har transformert utelivet, og bestilling gjøres nå mange steder via en nedlastbar app. Skal man bestille øl og drinker på bar er det genialt, og dette er mest sannsynlig kommet for å bli. Men skal man lese meny, lese seg opp, bestille mat og betale i app, blir det fort litt mer kronglete. Vi fikk det til, men løsningen er nok litt utilgjengelig for eldre brukere.

Vi manøvrerte oss da fram til fire småretter på deling samt hver vår klassiske butter chicken som en slags «hovedrett». Vi rakk ikke langt ned i Frydenlund-pilsen før rettene begynte å komme. Bindaas lever opp til sjangerkravet om kjapp servering. Først får vi paneer tikka (krydra og grilla terninger av tradisjonell indisk ost) og samosa chat (fylt butterdeig). Og servert på papptallerkener og med plastbestikk lever de absolutt også opp til at det skal være enkelt.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Osten er luftig og lett, marinert i yoghurt, og spises enkelt av grillspydet. De trekantede samosaene er fylt med potetmos og krydder, og kommer i et basseng med myntesaus, søtlig yoghurt og tamarindsaus. Sødme og syre. Det er en god start.

Med i bestillingen var også en «Listen to Harjeet», og en kyllingrull, også den omtalt av vår introduserende kelner som en potensiell hovedrett ved siden av nevnte butter chicken. Puh, det ble nok mat. Kyllingwrap’en var mer som sikringskost å regne, mens «Harjeet» var en bombe som tok oss på senga. Det vil si mange små bomber av semulegryn fylt med potetmos, myntechutney, krydder, granateplekjerner og mer tamarind og yoghurt. Farlig søtt som snacks til pils, men en eksplosjon i munnen.

Saken fortsetter under bildet.

Foto: Mimsy Møller

Endelig var vi kommet fram til hovedretten. Men etter så mange smaker og små, store oppleve var den fete, indiske dronningen av en rett, en liten nedtur. Litt sting var det i den, men retten kunne absolutt hatt mer særpreg og det er verdt å merke at styrken bare kommer i standard. Og det kan bli litt for midt i veien for elskere av det indiske kjøkkenet.

Stor oversikt: Oslos 30 beste restauranter

Gode smaker, raskt levert og anstendig avkastning på pengene, stort mer kan man ikke kreve av Bindaas. Det er ikke hit du tar med familien på søndagsmiddag, men for et kjapt måltid og noen øl på vei hjem fra jobb eller ut på byen, er Bindaas rett sted til rett tid på rett plass. På dette hjørnet i Torggata vil Bindaas få sine 15 minutter. Til neste mattrend kommer og presser seg inn.