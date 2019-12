6

Michaels

Briskebyveien 31

Telefon: 405 00 101

Mat: 6

Meny: 5

Miljø: 5

Service: 6

Prisnivå: 6



Bølgen & Moi flyttet ut av den gamle trafostasjonen fra 1942 på Briskeby. Inn kom Anders Buchardt med «et tosifret millionbeløp», ifølge Finansavisen, og har nå startet Michaels.

Med på laget har han blant andre fått den tidligere restaurantsjefen Michael Skiri ved Bølgen & Moi, samt Øyvind Bøe Dalelv, bronsevinneren under Årets kokk 2019, med erfaring fra Statholdergaarden og Restaurant Eik. Ikke noe dumt utgangspunkt, det.

På nettsiden finner vi en smaksmeny til 895 kroner. Det er denne vi kommer for å teste. Ved ankomst viser det seg at smaksmenyen er fjernet. Vi forsøker å spørre hvorfor, men får ikke noe helt klart svar. Helt greit, den øvrige menyen ser uansett særdeles lovende ut.

Potetvaffel med blant annet løyrom og rødløk.

Det tar imidlertid ikke lang tid før vi likevel får tilbud om å bestille en smaksmeny – uten å be om det. Evnen til å snu seg rundt er upåklagelig, vi takker følgelig ja.

Det er fortsatt så kort tid siden dørene åpnet på Michaels, at vi ennå kan kjenne duften av maling og nyoppussede lokaler. Restauranten preges av mørke vegger, grønne marmorbord og musikk i bakgrunnen. Bloggere som Hedda Skoug og Lene Orvik har sørget for både designet på toalettene og publisitet i sosiale medier. Ikke mange bord står tomme denne torsdagskvelden, det har åpenbart vært noe som har manglet på Briskeby etter at Bølgen & Moi flyttet.

Først ut: Forretter (eller foretter, som det står i menyen). En slags potetvaffel med løyrom sørger for å legge lista for fortsettelsen skyhøyt. Bøe Dalelv, som faktisk selv velger å stå for de fleste serveringene ved bordet vårt denne kvelden, fortsetter å øke forventningsnivået med en helt uovertruffen oksetartar med estragonemulsjon på tortilla. Er det egentlig lov kun å bestille forretter på et sted som dette, undrer vi, før vi sipper på resten av Rieslingen vi har hatt i glasset innledningsvis.

Da kjøkkensjef Øyvind Bøe Dalelv drysset fersk trøffel over pastaretten, benyttet vi oss av anledningen til også å få denne fabelaktige råvaren strødd over kongekrabben. Innertier!

Det økologiske surdeigsbrødet som følger er så varmt at vi nærmest brenner oss i forsøket på å dele det. Og så sprøtt og godt at ingen av oss egentlig ønsker å dele på det.

Vi velger å splitte oss på neste rett; én får «black pepper»-kongekrabbe, den andre pasta. En entusiastisk Bøe Dalelv kommer ruslende. Han har nettopp fått inn et lite monster av en trøffel, og rasper velvillig denne fantastiske råvaren over pastaen.

– Du må bare la den ligge igjen ved bordet, forsøker eieren av kongekrabberetten seg.

Signalet blir oppfattet, kongekrabben får det lille ekstra touchet som sørger for at de første forrettene fra tidligere allerede er glemt. Og det sier litt.

Piggvar toppet med Ossetra-kaviar.

Som om det ikke var klart allerede fra da vi så menyen, blir det mer og mer innlysende at råvarebudsjettet per rett må være langt høyere her enn hos de fleste andre restauranter i dette segmentet. Få fisk er i utgangspunktet bedre enn piggvar, som er neste rett ut. Men her velger man altså for sikkerhets skyld å toppe retten med Ossetra-kaviar, som i ypperste kvalitet er en av verdens dyreste råvarer.

Vi snakker helt sikkert ikke førstesortering her, men likevel: Det er bare å takke, for dette er bra. Virkelig.

Vi må for all del ikke glemme den perfekt rosastekte anda. Eller det mektige ostefatet, der Kraftkar, oste-VM-vinneren fra 2016, fortsatt holder stand. Vi får også testet både sjokolademoussen og madeleinekaka avslutningsvis, og konkluderer med at vi har fått utrolig mye for pengene.

Smaksmeny og tre glass vin for to personer til 2658 kroner. Du vil slite med å finne tilsvarende i Oslo til samme pris.

Michaels mestrer kunststykket det er å være både en trendy møteplass og et sted for store matopplevelser. Og et sted med en kokk som Bøe Dalelv fortjener en smaksmeny å boltre seg på.

Et assortert utvalg modne oster.