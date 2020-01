5

Ezo Ramen

Nordre gate 20

Telefon: 906 50 382

Mat: 5

Meny: 4

Miljø: 5

Service: 4

Prisnivå: 5

– Jeg har sendt brev til politisjefen, raser den godt voksne japaneren.

Restaurantdøden herjer nå Oslos utelivsstrøk. På Grünerløkka har Fru Hagen tatt kvelden, det samme har Tommys Burgerjoint og Lille Saigon ved Birkleunden gjort. Den suverene, lille sushibaren Kamai forsvant også og tok med seg to andre asiatiske steder på samme adresse i fallet. Wu Sushi sover også med fiskene. Men pizzasjappene går godt. Og mer skal det bli.

Heldigvis gror det godt i underskogen. Skaal ved Olaf Ryes plass har fått strålende kritikker og trekker fulle hus, og i lokalene til Maritastiftelsens gamle bruktbutikk nederst i Markveien ventes det ifølge ryktene innrykk av en filial av Lofthus Samvirkelag. Det betyr mer pizza. Men som plaster for såret etter Kamai åpnet det nylig i tverrgata over et nytt sted som tilbyr ramen og izakaya. Det er et kjærkomment tilskudd, og ikke minst alternativ til burgere og italienske plater.



Foto: Mimsy Møller

Infill-prosjektet i Nordre gate i massivtre huser 38 leiligheter og flotte, luftige næringslokaler på gateplan. Hipsterbutikken Dapper og vår venn japaneren åpnet seint i høst. Men i en måned har skjenkebevillingen glimret med sitt fravær. Japaneren er fortvilet, men vi er bare innom for et kjapt måltid, i tillegg er det januar, så vi klarer oss godt uten fruktene fra det ennå ikke åpnede tappetårnet med Kirin. Men mannen fra Sapporo er oppriktig forbanna på sendrektig norsk byråkrati. Selv etter 40 år i Norge, er den tidligere kjøkkensjefen på ulike Oslo-hoteller, sjokkert.

Den bergenske vinteren som hovedstaden har vært brydd med den siste tida, innbød til noe med litt trykk i, så valget falt på spicy ramen. Ramen er altså japansk nudelsuppe, og vi får nesten tro på mannen fra Hokkaido når han sier at Ramen er fra nettopp hans by, Sapporo, i Japans kalde nord. Først tok Tokyo og Osaka og rappet ideen, og siden har nudelsuppa blitt en gastronomisk verdenshit. Og det har også blitt en urban bobler i Oslo.

Vår mann har tidligere åpnet på Vulkan (Sapporo Ramen Bar), og i fjor åpnet konkurrenten Hrimnir Ramen bare ett kvartal unna. Og med atter et ramen-utsalg i Nordre gate, har vi fått et gyllent triangel på Grünerløkka, et ramen-strøk! Det er gode grunner til at suppa er populær.

Sødme og fylde! En skikkelig potent rett. Kraft på okse, svin, kylling, fisk og grønnsaker. Perfekt al dente nudler med en skive svineribbe til og med bambusskudd, bønnespirer og fersk vårløk. Det er virkelig snadder. En liten kulturopplevelse, føles det også som. Særlig når vår japaner nynner ute på kjøkkenet.

Og ikke minst når vi også hadde fått i oss liten forrett av wagyubiff, denne myteomspunne entrecôten fra Kobe.

– Sånn, ikke mange gram, men sånn er det, sa vår mann da han kom med de to stekte, løvtynne skivene med fettmarmort underverk.

110 kroner for to knappe munnfuller? Verdt hvert øre.

Ezo vant våre hjerter på en liten ettermiddagstime. God, mettende mat til en billig penge – hvis man lukker øynene for forretten – er en fristende kombinasjon. Men vi må også tilbake for å oppleve kjelleren – izakaya, som i praksis betyr bule med mat (småretter). Åpningen er naturligvis satt på vent til politisjefen får signert sine papirer. Men da kommer vi tilbake for å nyte øl og mat.

– Da blir det shabu-shabu og masse godsaker, lover vår venn i Nordre gate. Japansk fondue? Med løvtynne skiver oksekjøtt og grønnsaker, og deilige sauser?

Ja, takk. Plutselig så man fram til mer vinter.

