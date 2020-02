4

Tjuvholmen Sjømagasin

Tjuvholmen Allé 14

Det er februar, skreien er tilbake, og hva passer vel da bedre enn å besøke det som det siste tiåret har vært et av Oslos bedre steder for sjømat i det ikke altfor høye prissjiktet.

Restauranten opplyser selv at det er på tide med en oppgradering etter ti års drift. Derfor er førstkommende uke den siste du har mulighet til å spise på Tjuvholmen Sjømagasin før dørene stenger midlertidig. Gjenåpningen er varslet over påske, som i år faller i midten av april.

Oslo er ikke bortskjemt med rene sjømatrestauranter. Når sant skal sies, er heller ikke Tjuvholmen Sjømagasin det. Men det er ikke langt unna. Et skalldyrfat til 850 kroner per person er blant det mest fristende på menyen, og man kan i tillegg lokke med både kongekrabbe, hummer, sjøkreps og østers. For å nevne noe.

Førstkommende uke er den siste du har mulighet til å spise her før dørene stenger midlertidig. Foto: Mimsy Møller

Denne kvelden velger vi likevel å gå for en satt femretter med tilpasset drikkemeny. 795 kroner for maten, 675 kroner for drikke. Helt på høyde med hva andre restauranter på samme nivå har valgt å legge seg på.

Vi besøker Tjuvholmen Sjømagasin en tirsdag kveld. Lokalet, som knapt nok ser ut til å være halvfullt, er lyst og luftig, men bærer noe preg av å ha vært i gamet noen år.

På sommerstid vet vi imidlertid av erfaring at dette er liten perle av en plassering, bortgjemt fra langt mer folksomme Aker Brygge og Bryggegangen like i nærheten.

To typer brød pluss smør kommer på bordet. Det er ikke til å komme unna at vi foretrekker å få servert varmere brød, men la gå. Loff og smør blir i overkant anonymt, mens brød nummer to nærmer seg kanelbolle i smaken. En klar vinner i brød nummer to der, altså.

Så starter det egentlige ballet med sashimi av kveite. En frisk, liten appetittvekker, som vi raskt blir enige om kunne vært konsumert i større doser. I glasset får vi en Dreissigacker Silvaner Trocken 2018, som står seg godt til kveita.

Sashimien av kveite framstår som en frisk, liten appetittvekker. Foto: Byløvene

Servitørene er påkoblet denne kvelden. Trolig i overkant informativt om vinene for enkelte gjester, men heller det enn motsatt.

Neste vin ut er iallfall en Georg Mosbacher-Riesling fra 2017, før det følges opp med en knallgod gresskarsuppe. Fyldig og fin i konsistensen, med blåmuggost som prikken over i-en.

Så er det tid for skrei, denne flotte råvaren som kun er tilgjengelig i årets første tertial. Visst er det en klassisk rett, men vi lar oss ikke imponere nevneverdig av anretningen her. Her kunne man helt klart ha gjort mer for å ønske skreien velkommen inn i det nye tiåret.

Når det er sagt, er det lite å utsette på smak. Fisken er fin på både smak og konsistens, og hollandésen er innertier. Gulroten er imidlertid litt for myk i konsistensen, men det er pirk. I glasset har vi denne gangen fått en St. Martin Chablis fra 2018. Nok en gang treffes det godt på matchingen.

Skreien er fin på både smak og konsistens, og hollandésen er innertier. Foto: Byløvene

Vi beveger oss over til andre hovedrett, nemlig langtidskokt svinekjake. Ett av få alibi for dem som ikke klarer seg uten kjøtt på menyen. Selv hadde vi gjerne byttet ut denne med skalldyr, da hadde femretteren vært mer fullkommen i en tid der sjømat er på sitt ypperste.

Retten viser seg å levere helt på det jevne. Kjøttet burde vært mørere, og de spennende smakene uteblir. Trøffelskummet virker å være på tallerkenen mer for å kunne skrive det i menyen enn at det faktisk tilfører retten noe. En 2017 Barbera d’Alba fungerer godt.

Alt i alt får man en grei deal på Tjuvholmen Sjømagasin. Vi gleder oss til å se hvordan resultatet av oppussingen blir, for her er potensialet betydelig større enn hva man får ut i dag.

Tjuvholmen Sjømagasin ligger godt plassert for varme sommerdager. Foto: Mimsy Møller